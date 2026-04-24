1 [NSW] Tomodachi Life: Living the Dream (Nintendo, 04/16/26) – 565,405 (New)
2 [PS5] PRAGMATA (Capcom, 04/17/26) – 36,470 (New)
3 [SW2] Pokemon Pokopia (The Pokemon Company, 03/05/26) – 19,096 (910,005)
4 [SW2] Mario Kart World (Nintendo, 06/05/25) – 5,130 (2,900,842)
5 [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18 ) – 3,550 (4,190,151)
6 [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 3,538 (8,423,202)
7 [NSW] Doraemon Dorayaki Shop Story (Kairosoft, 04/16/26) – 3,299 (New)
8 [SW2] Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition (Nintendo, 01/15/26) – 3,067 (104,917)
9 [NSW] Nintendo Switch Sports (NIntendo, 04/29/22) – 2,459 (1,720,506)
10 [NSW] Pokemon FireRed/LeafGreen (Download Card) (The Pokemon Company, 02/28/26) – 2,169 (20,218 )
11 [SW2] Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition (Nintendo, 04/16/26) – 2,041 (New)
12 [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18 ) – 2,022 (5,901,855)
13 [PS5] Crimson Desert (Pearl Abyss, 03/19/26) – 1,995 (44,588 )
14 [SW2] Super Mario Bros. Wonder – Meetup in Bellabel Park (Nintendo, 03/26/26) – 1,965 (18,767)
15 [NSW] Momotaro Dentetsu 2: Anata no Machi mo Kitto Aru (Konami, 11/13/25) – 1,836 (340,540)
16 [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 1,819 (6,566,060)
17 [SW2] Pokemon Legends: Z-A (The Pokemon Company, 10/16/25) – 1,814 (1,114,440)
18 [SW2] Resident Evil Requiem (Capcom, 02/27/26) – 1,808 (56,461)
19 [NSW] Pokemon Legends: Z-A (The Pokemon Company, 10/16/25) – 1,784 (1,638,151)
20 [SW2] Mario Tennis Fever (Nintendo, 02/12/26) – 1,765 (103,355)
21 [SW2] Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection (Capcom, 03/13/26) – 1,729 (62,066)
22 [NSW] Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 (Nintendo, 10/02/25) – 1,655 (166,384)
23 [SW2] Super Mario Party Jamboree TV (Nintendo, 07/24/25) – 1,624 (187,737)
24 [NSW] Super Mario Party Jamboree (Nintendo, 10/17/24) – 1,512 (1,503,225)
25 [SW2] Momotaro Dentetsu 2: Anata no Machi mo Kitto Aru (Konami, 11/13/25) – 1,467 (293,952)
26 [PS5] Resident Evil Requiem (Capcom, 02/27/26) – 1,412 (207,836)
27 [NSW] Dragon Quest VII Reimagined (Square Enix, 02/05/26) – 1,378 (249,721)
28 [NSW] Splatoon 3 (Nintendo, 09/09/22) – 1,207 (4,531,027)
29 [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics (Nintendo, 06/05/20) – 1,170 (1,493,029)
30 [SW2] Kirby Air Riders (Nintendo, 11/20/25) – 1,091 (521,308 )
-3 jeux PS 5
-12 jeux Switch 2
-15 jeux Switch 1
20 titers sur 30 sont Nintendo...66% du top appartient à Nintendo :flippant:
Petite surprise la version Switch 2 c'est mieux vendu cette semaine que sur PS5. Bon c'est pas fou mais c'était à noter.
Franchement vu le niveau très bas, y a pas de quoi sauter au plafond......
Par contre oui, les jeux nintendo reste majoritairement présent, et sans baisse de prix.....
D'un côté on a les tiers qui cherche a faire des jeux beau, qui ont augmenter les cout de production, le temps de développement, pour au final être obliger de dévaluer le prix de leur jeux rapidement après la sortie...
Et de l'autre, on a un plombier, qui fais le contraire. La beauté de leur graphismes n'est pas leur choix , leur équipe de devellopement n'ont pas exploser a chaque changement de génération, et leur prix de leur jeux ne baisse pas, et certains jeux se vendent sur la durée de vie de leur machine.....
Bref on dira ce qu'on voudra, mais le modèle économique choisi par nintendo, est le meilleur pour l'industrie
Licenciement massif dans tous les studio, chez sony, microsoft aussi, pendant que nintendo embauche un petit par ci un petit peu par la......
C’était déjà le cas la semaine précédente