1 [NSW] Tomodachi Life: Living the Dream (Nintendo, 04/16/26) – 565,405 (New)

2 [PS5] PRAGMATA (Capcom, 04/17/26) – 36,470 (New)

3 [SW2] Pokemon Pokopia (The Pokemon Company, 03/05/26) – 19,096 (910,005)

4 [SW2] Mario Kart World (Nintendo, 06/05/25) – 5,130 (2,900,842)

5 [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18 ) – 3,550 (4,190,151)

6 [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 3,538 (8,423,202)

7 [NSW] Doraemon Dorayaki Shop Story (Kairosoft, 04/16/26) – 3,299 (New)

8 [SW2] Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition (Nintendo, 01/15/26) – 3,067 (104,917)

9 [NSW] Nintendo Switch Sports (NIntendo, 04/29/22) – 2,459 (1,720,506)

10 [NSW] Pokemon FireRed/LeafGreen (Download Card) (The Pokemon Company, 02/28/26) – 2,169 (20,218 )



11 [SW2] Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition (Nintendo, 04/16/26) – 2,041 (New)

12 [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18 ) – 2,022 (5,901,855)

13 [PS5] Crimson Desert (Pearl Abyss, 03/19/26) – 1,995 (44,588 )

14 [SW2] Super Mario Bros. Wonder – Meetup in Bellabel Park (Nintendo, 03/26/26) – 1,965 (18,767)

15 [NSW] Momotaro Dentetsu 2: Anata no Machi mo Kitto Aru (Konami, 11/13/25) – 1,836 (340,540)

16 [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 1,819 (6,566,060)

17 [SW2] Pokemon Legends: Z-A (The Pokemon Company, 10/16/25) – 1,814 (1,114,440)

18 [SW2] Resident Evil Requiem (Capcom, 02/27/26) – 1,808 (56,461)

19 [NSW] Pokemon Legends: Z-A (The Pokemon Company, 10/16/25) – 1,784 (1,638,151)

20 [SW2] Mario Tennis Fever (Nintendo, 02/12/26) – 1,765 (103,355)

21 [SW2] Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection (Capcom, 03/13/26) – 1,729 (62,066)

22 [NSW] Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 (Nintendo, 10/02/25) – 1,655 (166,384)

23 [SW2] Super Mario Party Jamboree TV (Nintendo, 07/24/25) – 1,624 (187,737)

24 [NSW] Super Mario Party Jamboree (Nintendo, 10/17/24) – 1,512 (1,503,225)

25 [SW2] Momotaro Dentetsu 2: Anata no Machi mo Kitto Aru (Konami, 11/13/25) – 1,467 (293,952)

26 [PS5] Resident Evil Requiem (Capcom, 02/27/26) – 1,412 (207,836)

27 [NSW] Dragon Quest VII Reimagined (Square Enix, 02/05/26) – 1,378 (249,721)

28 [NSW] Splatoon 3 (Nintendo, 09/09/22) – 1,207 (4,531,027)

29 [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics (Nintendo, 06/05/20) – 1,170 (1,493,029)

30 [SW2] Kirby Air Riders (Nintendo, 11/20/25) – 1,091 (521,308 )



-3 jeux PS 5

-12 jeux Switch 2

-15 jeux Switch 1



20 titers sur 30 sont Nintendo...66% du top appartient à Nintendo :flippant:



Petite surprise la version Switch 2 c'est mieux vendu cette semaine que sur PS5. Bon c'est pas fou mais c'était à noter.