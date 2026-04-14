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Overwatch 2
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name : Overwatch 2
platform : PC
editor : Activision Blizzard
developer : Blizzard Entertainment
genre : action
other versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5
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ouroboros4
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Overwatch : finalement pas de 60 fps pour la version Switch 2
Alors qu'au moment de son annonce sur Switch 2 l'éditeur nous promettait un framerate "jusqu'à 60 fps", il n'en sera visiblement rien.

Emportez le combat avec vous alors qu’Overwatch arrive sur Nintendo Switch 2. De meilleurs visuels, un son plus fidèle et jusqu’à 60 FPS en mode connecté et portable en font un moyen beaucoup plus puissant de découvrir le jeu sur votre Nintendo Switch 2. C’est une version plus propre, plus nette et portable d’Overwatch qui vous permet toujours de jouer avec vos amis où que vous soyez.

Le jeu tourne à 30 fps que vous soyez en mode portable ou avec jouant sur la TV avec le dock.
Pire, apparemment, le HDR ne fonctionne pas (alors qu'il est mentionné sur la page eshop du jeu).
https://www.switch-actu.fr/actualites/jeux/overwatch-2-est-disponible-sur-nintendo-switch-2-mais-blizzard-semble-avoir-oublie-les-60-images-par-seconde/
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    posted the 04/14/2026 at 11:15 PM by ouroboros4
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