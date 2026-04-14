Alors qu'au moment de son annonce sur Switch 2 l'éditeur nous promettait un framerate "jusqu'à 60 fps", il n'en sera visiblement rien.



Emportez le combat avec vous alors qu’Overwatch arrive sur Nintendo Switch 2. De meilleurs visuels, un son plus fidèle et jusqu’à 60 FPS en mode connecté et portable en font un moyen beaucoup plus puissant de découvrir le jeu sur votre Nintendo Switch 2. C’est une version plus propre, plus nette et portable d’Overwatch qui vous permet toujours de jouer avec vos amis où que vous soyez.



Le jeu tourne à 30 fps que vous soyez en mode portable ou avec jouant sur la TV avec le dock.

Pire, apparemment, le HDR ne fonctionne pas (alors qu'il est mentionné sur la page eshop du jeu).