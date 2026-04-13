Des révélations importantes sur 007 First Light et d'autres jeux ont fuité d'une manière inhabituelle

Soyez prudents, car une importante fuite récente a révélé des détails sur l'histoire du jeu James Bond et d'autres jeux.



Un organisme international de classification a accidentellement divulgué des éléments clés de l'intrigue de plusieurs jeux à venir, dont le James Bond 007 First Light, dont la sortie est prévue fin mai. Cet article ne mentionne aucun de ces détails divulgués ; vous pouvez donc poursuivre votre lecture en toute tranquillité.



Selon VGC, la base de données du Système indonésien de classification des jeux vidéo (IGRS) a permis, par inadvertance, de visionner des séquences de jeu soumises à des fins de classification et qui n'étaient en aucun cas destinées à être rendues publiques. Plus d'une heure de séquences de First Light ont fuité, montrant ce qui semble être la fin du jeu.



La fuite comprenait également des images d'Echoes of Aincrad, le jeu de Bandai Namco sorti en juillet, et là encore, quelques détails de l'histoire étaient dévoilés. Si vous tenez absolument à éviter les spoilers, soyez très prudents dans les semaines précédant la sortie des deux jeux.



La fuite concernait apparemment aussi le remaster d'Assassin's Creed IV Black Flag d'Ubisoft et Castlevania: Belmont's Curse de Konami. Cependant, aucune vidéo n'était disponible.



Cette fuite est une mauvaise nouvelle pour les développeurs, au-delà de la simple révélation de détails sur l'histoire. Le rapport indique que la fuite comprenait également des milliers d'adresses électroniques de développeurs de jeux.



Nic McConnell, responsable de la classification par âge chez Riot Games, a abordé la situation en ligne . Il a expliqué que l'IGRS demande aux développeurs de soumettre des extraits vidéo de leur jeu pour obtenir la classification appropriée et que, chez Riot, il partageait lui-même ces extraits via un lien Google Drive privé. McConnell a émis l'hypothèse suivante : « Je ne serais pas surpris que certains liens aient été diffusés plus largement… » Il a ajouté que le système de l'IGRS est « encore en développement » et a recommandé aux développeurs de « ne partager que les éléments les plus pertinents ».



McConnell a également déclaré qu'il pensait que l'équipe de l'IGRS était petite et manquait de ressources. « J'ai l'impression qu'il s'agit d'un petit groupe de personnes compétentes qui font de leur mieux », a-t-il dit.



Soyez-donc prudent durant les jours à venir, surtout sur les réseaux sociaux !