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skuldleif > blog
[Bon plan] Monster Hunter World: Iceborne Édition Master à 10€ (Xbox et Steam)
prix le plus bas constaté que ce soit sur Steam ou Xbox
ils ne descendait pas en dessous de 16€




un meilleur Monster Hunter que wilds de ce que j'ai compris (n'ayant pas fait wilds) et surtout bien mieux optimisé , la ou wilds est degeulasse en mode 60fps sur XS/PS5

Xbox ==> https://www.xbox.com/fr-FR/games/store/monster-hunter-world-iceborne-master-edition/BNS4NCFZJDB0/0001



Steam ==> https://store.steampowered.com/app/1118010/Monster_Hunter_World_Iceborne/




7,78€ sur le store Hongrie achat sans VPN et via CB
https://www.xbox.com/hu-HU/games/store/monster-hunter-world-iceborne-master-edition/BNS4NCFZJDB0/0001
https://www.dealabs.com/bons-plans/edition-master-de-monster-hunter-world-iceborne-jeu-extension-sur-xbox-one-et-series-xs-3307732
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    posted the 04/03/2026 at 09:48 PM by skuldleif
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