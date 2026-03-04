prix le plus bas constaté que ce soit sur Steam ou Xbox
ils ne descendait pas en dessous de 16€
un meilleur Monster Hunter que wilds de ce que j'ai compris (n'ayant pas fait wilds) et surtout bien mieux optimisé , la ou wilds est degeulasse en mode 60fps sur XS/PS5
Xbox
==> https://www.xbox.com/fr-FR/games/store/monster-hunter-world-iceborne-master-edition/BNS4NCFZJDB0/0001
Steam
==> https://store.steampowered.com/app/1118010/Monster_Hunter_World_Iceborne/
7,78€ sur le store Hongrie achat sans VPN et via CB
https://www.xbox.com/hu-HU/games/store/monster-hunter-world-iceborne-master-edition/BNS4NCFZJDB0/0001
posted the 04/03/2026 at 09:48 PM by skuldleif