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name :
Pokémon Ranger : Sillages de Lumière
platform :
Nintendo DS
editor :
Nintendo
developer :
HAL Laboratory
genre :
action-RPG
multiplayer :
1 à 4 (online)
european release date :
11/05/2010
us release date :
10/04/2010
japanese release date :
03/06/2010
official website :
http://www.pokemon.co.jp/special/ranger3/
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L'Histoire de Pokemon Ranger ! (Tero)
J'ai fait que le 3. Dommage que ce soit le dernier.
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posted the 04/03/2026 at 05:11 PM by
darkxehanort94
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