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jaysennnin
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Bientôt une offre gamepass incluant que des jeux first party ?
D'après windows central, Il semblerait que xbox prépare une nouvelle offre gamepass baptisée Triton et qui proposerait que des jeux first party et serait financée partiellement ou totalement par la pub.
https://www.windowscentral.com/gaming/xbox/xbox-game-pass-trion-shows-up-with-only-first-party-games-sparking-questions-about-whether-microsoft-is-preparing-a-major-shake-up-to-its-subscription-model
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posted the 03/28/2026 at 10:24 AM by
jaysennnin
comments (
5
)
skuldleif
posted
the 03/28/2026 at 10:55 AM
ils peuvent faire une sorte d'EA play et sortir ça sur PS5
Sinon il peut s'agir du tiers avec PUB mais qui sera a destination du cloud , un moyen de garder les serveurs cloud xbox constamment actif et donc d'augmenter leur rentabilité
skuldleif
posted
the 03/28/2026 at 10:58 AM
Ce qu'ils ne doivent pas faire en revanche c'est scindé l'offre ultimate en une offre avec les D1 first party et une autre avec les D1 first party + third party , ce qui aloindrirait leur capacité à obtenir des deal D1 gamepass avec des tiers type high on life 2 ,a plague tale requiem , stranger than heaven , the expansé...
jaysennnin
posted
the 03/28/2026 at 11:13 AM
skuldleif
moi j'attends seulement l'offre family pour le ultimate, et aussi un gamepass à la carte (pour pouvoir avoir le ultimate et virer le truc fortnite)
skuldleif
posted
the 03/28/2026 at 11:19 AM
jaysennnin
je comprends totalement, proposer un Netflix standard a la place de Fortnite serait déjà plus utile
Ya tout un tas de truc a proposer a la place de fortnite , et windows central en parle et a priori WC trouve un écho auprès non seulement des joueurs Xbox mais aussi les pontes Xbox et nottament asha Sharma qui y a fait sa première interview après prise fonction chez WC
riddler
posted
the 03/28/2026 at 11:29 AM
Fortnite ce cancer.
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Sinon il peut s'agir du tiers avec PUB mais qui sera a destination du cloud , un moyen de garder les serveurs cloud xbox constamment actif et donc d'augmenter leur rentabilité
Ya tout un tas de truc a proposer a la place de fortnite , et windows central en parle et a priori WC trouve un écho auprès non seulement des joueurs Xbox mais aussi les pontes Xbox et nottament asha Sharma qui y a fait sa première interview après prise fonction chez WC