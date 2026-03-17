IO Interactive a annoncé la fin de sa collaboration avec le studio Build A Rocket Boy concernant l'édition du jeu d'action- aventure solo MindsEye. Build A Rocket Boy assumera désormais l'entière responsabilité de l'édition. L'événement crossover Hitman initialement prévu au sein de MindsEye est annulé.Voici les détails :L'implication d'IOI Partners auprès de MindsEye prend fin, à l'exception des opérations de transition essentielles nécessaires au transfert du statut d'éditeur à Build A Rocket Boy. Ce dernier assumera l'entière responsabilité de la publication, garantissant ainsi la continuité pour la communauté MindsEye et tous ses partenaires. IOI Partners et BARB travaillent en étroite collaboration pour assurer une transition harmonieuse dans les semaines à venir.MindsEye a été lancé sur PlayStation 5 , Xbox Series et PC via Steam et Epic Games Store le 10 juin 2025 et a reçu un accueil plutôt mitigé .