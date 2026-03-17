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MindsEye
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name : MindsEye
platform : PC
editor : N.C
developer : Build a Rocket Boy
genre : action
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IO Interactive met fin à sa collaboration avec MindsEye Publishing
Build A Rocket Boy assumera désormais les responsabilités d'édition.

IO Interactive a annoncé la fin de sa collaboration avec le studio Build A Rocket Boy concernant l'édition du jeu d'action- aventure solo MindsEye. Build A Rocket Boy assumera désormais l'entière responsabilité de l'édition. L'événement crossover Hitman initialement prévu au sein de MindsEye est annulé.


Voici les détails :

L'implication d'IOI Partners auprès de MindsEye prend fin, à l'exception des opérations de transition essentielles nécessaires au transfert du statut d'éditeur à Build A Rocket Boy. Ce dernier assumera l'entière responsabilité de la publication, garantissant ainsi la continuité pour la communauté MindsEye et tous ses partenaires. IOI Partners et BARB travaillent en étroite collaboration pour assurer une transition harmonieuse dans les semaines à venir.

L'implication d'IOI Partners auprès de MindsEye prend fin, à l'exception des opérations de transition essentielles nécessaires au transfert du statut d'éditeur à Build A Rocket Boy. Ce dernier assumera l'entière responsabilité de la publication, garantissant ainsi la continuité pour la communauté MindsEye et tous ses partenaires. IOI Partners et BARB travaillent en étroite collaboration pour assurer une transition harmonieuse dans les semaines à venir.
Suite à cette séparation, la mission Hitman annoncée en juin 2025, prévue comme un événement crossover au sein de MindsEye , ne sera pas diffusée. Cependant, BARB prévoit de collaborer avec des partenaires sur d'autres projets à l'avenir. IOI Partners et Build A Rocket Boy reconnaissent l'enthousiasme suscité par cette collaboration au sein de la communauté et remercient les joueurs pour leur soutien.

MindsEye a été lancé sur PlayStation 5 , Xbox Series et PC via Steam et Epic Games Store le 10 juin 2025 et a reçu un accueil plutôt mitigé .

https://www.gematsu.com/2026/03/io-interactive-ends-mindseye-publishing-collaboration
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    posted the 03/17/2026 at 06:56 PM by ouroboros4
    comments (1)
    olex posted the 03/17/2026 at 07:00 PM
    Pas de surprise. Je pense que IO est bien refroidi sur l'édition.
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