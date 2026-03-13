Salut,Bon bah , alors que la volonté était censée etre d'acier et que jamais , o combien jamais, je ne cèderai, j'ai failli à moi -même et commis l'irréparable: acheter une Switch 2 bundle Mario Kart World avec la petite pépite du moment Pokopia.A ceux qui jouent actuellement à ce dernier , pouvez-vous me dire si la richesse de jeu est meilleure qu'un animal crossing?Aussi y a-t-il le principe des Shiny dans ce volet ?Pour finir , quels sont dans vos ludothèques vos meilleures acquisitions et wishlists pour les titres restant à sortir ( perso alors que Pokemon ZA me laisse plutot tiède, les 2 prochains volets me font plutot de l'oeil).Et peut-on conserver le meme compte que Switch 1 sans qu'il y a ait de problème de saves / disponibilités de jeux achetés les années précédentes sur le store Switch 1?Merci d'avance pour vos coms et ma foi si vous souhaitez laisser vos ID en ligne , ce serait cool pour d'éventuelles parties en ligne