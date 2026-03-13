Salut,
Bon bah , alors que la volonté était censée etre d'acier et que jamais , o combien jamais, je ne cèderai, j'ai failli à moi -même et commis l'irréparable: acheter une Switch 2 bundle Mario Kart World avec la petite pépite du moment Pokopia.
A ceux qui jouent actuellement à ce dernier , pouvez-vous me dire si la richesse de jeu est meilleure qu'un animal crossing?
Aussi y a-t-il le principe des Shiny dans ce volet ?
Pour finir , quels sont dans vos ludothèques vos meilleures acquisitions et wishlists pour les titres restant à sortir ( perso alors que Pokemon ZA me laisse plutot tiède, les 2 prochains volets me font plutot de l'oeil).
Et peut-on conserver le meme compte que Switch 1 sans qu'il y a ait de problème de saves / disponibilités de jeux achetés les années précédentes sur le store Switch 1?
Merci d'avance pour vos coms et ma foi si vous souhaitez laisser vos ID en ligne , ce serait cool pour d'éventuelles parties en ligne
Aucun problème, tu peux/dois transférer ton compte depuis ta switch 1 vers la 2, ça embarque les sauvegardes dans le processus . Tes jeux achetés sur la 1 seront dispo sur la 2
Même moi, qui disait a ce tarif la, jamais....je sais que d'ici août il finira dans ma consoles...
En réalité j'attends le nintendo direct nintendo, pour voir si il y aura pas d'autre jeux qui sortiront par la suite......pour essayer de planifier un minimum....