Pris de faiblesse soudaine, j'ai fini par céder :(
Salut,

Bon bah , alors que la volonté était censée etre d'acier et que jamais , o combien jamais, je ne cèderai, j'ai failli à moi -même et commis l'irréparable: acheter une Switch 2 bundle Mario Kart World avec la petite pépite du moment Pokopia.

A ceux qui jouent actuellement à ce dernier , pouvez-vous me dire si la richesse de jeu est meilleure qu'un animal crossing?

Aussi y a-t-il le principe des Shiny dans ce volet ?

Pour finir , quels sont dans vos ludothèques vos meilleures acquisitions et wishlists pour les titres restant à sortir ( perso alors que Pokemon ZA me laisse plutot tiède, les 2 prochains volets me font plutot de l'oeil).

Et peut-on conserver le meme compte que Switch 1 sans qu'il y a ait de problème de saves / disponibilités de jeux achetés les années précédentes sur le store Switch 1?

Merci d'avance pour vos coms et ma foi si vous souhaitez laisser vos ID en ligne , ce serait cool pour d'éventuelles parties en ligne
    3
    Likes
    link49, gameslover, kisukesan
    posted the 03/13/2026 at 11:43 AM by byakuyatybw
    comments (5)
    pokute posted the 03/13/2026 at 11:47 AM
    "Et peut-on conserver le meme compte que Switch 1 sans qu'il y a ait de problème de saves / disponibilités de jeux achetés les années précédentes sur le store Switch 1?"

    Aucun problème, tu peux/dois transférer ton compte depuis ta switch 1 vers la 2, ça embarque les sauvegardes dans le processus . Tes jeux achetés sur la 1 seront dispo sur la 2
    hypermario posted the 03/13/2026 at 11:55 AM
    Alors, tes premiere impression ?
    jaysennnin posted the 03/13/2026 at 12:01 PM
    j'ai rigolé à "faiblesse soudaine"
    choroq posted the 03/13/2026 at 12:19 PM
    Switch 2 sera surement rentable dans le temps, c'est juste pour le moment quel enthousiasme que les fans. Vu quel sera la pour 7 ans, elle aura fini par de combler, pas aujourd'hui mais demain. Perso, j'attends encore, car rien ne me donne spécialement envie, alors que toi, tu avais des vu sur pokémon.
    cyr posted the 03/13/2026 at 12:36 PM
    Tu a acheter la switch2 a cause de poketopia? Ben merde alors, moi qui pensais que c'était impossible que ce jeux puisse vendre de la consoles ...

    Même moi, qui disait a ce tarif la, jamais....je sais que d'ici août il finira dans ma consoles...

    En réalité j'attends le nintendo direct nintendo, pour voir si il y aura pas d'autre jeux qui sortiront par la suite......pour essayer de planifier un minimum....
