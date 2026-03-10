Montage Vidéo

Bonjour à toute la communauté,Ce que je vais demander, je ne sais même pas si ça existe: J'ai besoin d'un LOGICIEL (et non-pas d'une IA qui travail en ligne) orienté IA sur un plan "créatif/artistique visuel".L'idée: je me suis fais filmer sous différents angles sur des séquences entre 10 à 15 secondes chacune où je simule à chaque fois la même chose. C'est à dire qu'on me voit (quelques soient les types d'angles) debout entrain de surélever légèrement mes deux avant bras avec les mains ouvertes, et où je fais mine d'imiter des chœurs avec ma bouche, le tout avec un mouvement de la tête qui "regarde vers le ciel" dans l'idée; bien que le tout a été filmé dans le salon d'un appartement.Pour les besoin du passage d'un mix que j'ai fait il y un bout de temps, je vais avoir nécessité d'avoir recours à l'IA pour que dans les 1:35 de temps de chœurs, je puisse ressembler à n'importe quelles ethnies (ou "races" si vous préférez) que peut constituer notre humanité. Mais attention sur ce point, je ne veux pas du "Deepfake de base" même si c'est réaliste (et ça doit l'être d'ailleurs !) car je ne souhaite pas seulement changer la couleur de peau, de cheveux et de type de visage qui doit changer, mais également la façon dont je suis habillé.Par exemple j'aimerai pouvoir transférer quelques unes de mes vidéos pour en faire une vidéo définitive (video to video quoi) où au rendu je puisse ressembler en tout point à un hindou d'Indes, tant au niveau du type de visage que de l'accoutrement. Pour faire la transition entre les deux qu'importe que ce soit à coût de prompt ou d'une image illustratrice d'un indien d'Indes tant que le résultat est réaliste. Il faut savoir que devrait répéter autant de fois la même opération pour représenter un maximum d'ethnies dans le monde; le tout pour mener à bien tout un montage video à faire sur ce mix qui doit comporter au cumule - et pour rappel - tout de même 1 minute et 35 secondes d'IA.Je tiens à trouver cela sous forme d'une licence payante (j'imagine... vue l'ampleur du truc) par le biais d'un logiciel compatible Windows 11, et non pas comme je le disais plus haut sous forme de plateformes sur des sites d'IA (sauf si c'est gratuit dans ce cas de figure).Peut-être que faire un tel pseudo-deepfake en mode video vers video, avec un rendu probant et réaliste et en plus par le biais d'un véritable software PC, c'est peut-être un peu trop demandé, mais dans le cas où un tel logiciel pouvant subvenir à mes besoins existerait pour de vrai, j'ai rien contre pour connaître son nom au moins, voir me donner aussi quelques précisions.Merci par avance et au plaisir de vous lirePS: ceci n'est pas un débat sur l'IA. Merci de votre compréhension.