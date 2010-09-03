Salut à tous !



Ces derniers jours j'ai eu envie de me relancer dans la trilogie FF13, je l'ai donc télécharger sur mon PC portable via Steam ainsi qu'un tas de mods (4K, meilleur framerate, ect...)



J'ai ensuite branché mon pc portable en HDMI sur ma nouvelle télé (LG G5 65") mais malheureusement le jeu ne veut pas se lancer sur la TV (mais se lance parfaitement sur mon pc portable)



Étant de base un joueur console, je m'en remets à la communauté Gamekyo pour me venir en aide et conseiller le noob que je suis. Haha



Merci d'avance !