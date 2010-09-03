profile
name : Final Fantasy XIII
platform : PlayStation 3
editor : Square Enix
developer : Square Enix
genre : RPG
multiplayer : non
european release date : 03/09/2010
us release date : 03/09/2010
japanese release date : 12/17/2009
other versions : Xbox 360
official website : http://www.square-enix.co.jp/fabula/ff13/
nemaydu69
nemaydu69
articles : 54
visites since opening : 67683
Salut à tous !

Ces derniers jours j'ai eu envie de me relancer dans la trilogie FF13, je l'ai donc télécharger sur mon PC portable via Steam ainsi qu'un tas de mods (4K, meilleur framerate, ect...)

J'ai ensuite branché mon pc portable en HDMI sur ma nouvelle télé (LG G5 65") mais malheureusement le jeu ne veut pas se lancer sur la TV (mais se lance parfaitement sur mon pc portable)

Étant de base un joueur console, je m'en remets à la communauté Gamekyo pour me venir en aide et conseiller le noob que je suis. Haha

Merci d'avance !
    solarr posted the 02/28/2026 at 02:23 AM
    Lorgne sur ta télécommande et appuie sur la touche Input (ou Sources) pour sélectionner le bon HDMI (1,2,3 etc...)
    kakazu posted the 02/28/2026 at 03:40 AM
    Presse la touche windows et P. Ca va t'ouvrir un panneau sur la droite de ton écran du laptop et choisis dupliquer
