all
JOURNAL DE BORD : Bluepoint Games
JOURNAL DE BORD
Salut la famille GK !

J'espère que vous avez la forme !

Aujourd'hui, je souhaite vous partager mon format vidéo consacré au résumé de l'actualité du jeu vidéo : Journal de Bord.

Tous les dimanche à 13h00 je suis en live sur Twitch, TikTok et YouTube (les liens sont en bas de l'article si vous voulez participer) pour faire un récap des news que j'ai sélectionné, discuter et débattre avec la communauté.

J'en fais par la suite une vidéo pour ma chaine secondaire que vous pouvez apprécier ci-dessous

Au programme :
- Nier Automata
- MGS Master Collection vol 2
- La PS6
- RE Requiem
- Bluepoint Games
- La Xbox


Installez-vous confortablement et bon visionnage la famille !

N'oubliez pas le petit like pour le soutien au passage.


JOURNAL DE BORD N°5






BONUS : 1 vidéo de ma chaîne principale


LET'S PLAY DÉTENTE MGS GROUND ZEROES








Retrouver moi sur Youtube : https://youtube.com/@ozyxpoff?si=OkKUPpKShreoPJXh

Twitch : https://www.twitch.tv/ozyxp

TikTok : https://www.tiktok.com/@ozyxp?_t=ZN-8zpTyFjkO2w&_r=1
    posted the 02/23/2026 at 01:29 PM by ozyxp
    comments (3)
    aeris246 posted the 02/23/2026 at 01:31 PM
    Sony, cette boite d'enculés

    Soutiens aux employés de Bluepoint
    kikoo31 posted the 02/23/2026 at 01:33 PM
    aeris246
    zboubi480 posted the 02/23/2026 at 01:56 PM
    CA ≠ bénéfices
