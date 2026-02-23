JOURNAL DE BORD

Salut la famille GK !J'espère que vous avez la forme !Aujourd'hui, je souhaite vous partager mon format vidéo consacré au résumé de l'actualité du jeu vidéo : Journal de Bord.Tous les dimanche à 13h00 je suis en live sur Twitch, TikTok et YouTube (les liens sont en bas de l'article si vous voulez participer) pour faire un récap des news que j'ai sélectionné, discuter et débattre avec la communauté.J'en fais par la suite une vidéo pour ma chaine secondaire que vous pouvez apprécier ci-dessousAu programme :- Nier Automata- MGS Master Collection vol 2- La PS6- RE Requiem- Bluepoint Games- La XboxInstallez-vous confortablement et bon visionnage la famille !N'oubliez pas le petit like pour le soutien au passage.BONUS : 1 vidéo de ma chaîne principaleRetrouver moi sur Youtube : https://youtube.com/@ozyxpoff?si=OkKUPpKShreoPJXhTwitch : https://www.twitch.tv/ozyxpTikTok : https://www.tiktok.com/@ozyxp?_t=ZN-8zpTyFjkO2w&_r=1