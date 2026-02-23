Aujourd'hui, je souhaite vous partager mon format vidéo consacré au résumé de l'actualité du jeu vidéo : Journal de Bord.
Tous les dimanche à 13h00 je suis en live sur Twitch, TikTok et YouTube (les liens sont en bas de l'article si vous voulez participer) pour faire un récap des news que j'ai sélectionné, discuter et débattre avec la communauté.
J'en fais par la suite une vidéo pour ma chaine secondaire que vous pouvez apprécier ci-dessous
Au programme :
- Nier Automata
- MGS Master Collection vol 2
- La PS6
- RE Requiem
- Bluepoint Games
- La Xbox
Installez-vous confortablement et bon visionnage la famille !
N'oubliez pas le petit like pour le soutien au passage.
JOURNAL DE BORD N°5
BONUS : 1 vidéo de ma chaîne principale
LET'S PLAY DÉTENTE MGS GROUND ZEROES
Retrouver moi sur Youtube : https://youtube.com/@ozyxpoff?si=OkKUPpKShreoPJXh
Soutiens aux employés de Bluepoint