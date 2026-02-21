Salut l’équipe,Je sais qu’il y a beaucoup de nouvelles à absorber aujourd’hui.Je suis incroyablement fière de ce que nous avons construit ensemble au cours de ces huit dernières années. Le jeu sur PC et dans le cloud connaît une croissance plus rapide que jamais, notre prochaine console avance très bien, et ensemble nous avons posé les bases d’une plateforme de jeu plus ouverte, qui s’étend sur plusieurs appareils et touche des joueurs partout dans le monde.Quand nous avons annoncé notre intention d’acquérir Activision Blizzard en 2022, je m’étais engagée à aider à guider Xbox à travers une période critique de changement. Au cours des quatre dernières années, nous avons traversé cette période ensemble et préparé l’entreprise pour ce qui vient ensuite. Nous avons relevé certains des plus grands défis que cette organisation ait jamais connus, et nous l’avons fait en tant qu’une seule équipe.C’est pourquoi j’ai décidé que c’était le bon moment pour moi de passer à l’étape suivante, personnellement et professionnellement. Nous vivons une ère technologique transformative qui façonnera la prochaine génération de notre industrie, et je suis pleine d’énergie pour ce qui arrive. Ce moment représente aussi une opportunité unique pour un regard neuf et un nouveau leadership afin de guider l’équipe dans son prochain chapitre. J’ai eu le privilège de passer du temps avec Asha ces dernières semaines pour préparer cette transition, et j’ai pu constater de première main son engagement profond envers nos joueurs, nos développeurs et notre marque. Elle apporte une solide expérience dans la technologie et le commerce, ainsi qu’un vrai historique de création et de mise à l’échelle de plateformes utilisées dans le monde entier. Xbox mérite cela. Je suis impatiente de la voir mener ce nouveau chapitre pour notre équipe. Je resterai en tant que conseillère spéciale auprès d’elle pour assurer une transition fluide et mettre l’organisation sur la voie du succès continu.Je veux remercier Phil pour son mentorat et son amitié au fil des années. Il a toujours été un défenseur constant de cette entreprise et des personnes qui la font vivre, et j’ai beaucoup appris de sa manière de diriger, que ce soit dans les opportunités ou les défis. Je suis reconnaissante pour sa confiance et son soutien durant tout mon temps dans l’équipe. Je veux aussi remercier Satya pour son soutien tout au long de mon parcours chez Microsoft.Alors que je me prépare à conclure, j’ai réfléchi à trois questions simples que j’ai essayé d’utiliser pour guider mes journées :Ai‑je donné le meilleur de moi‑même ?Ai‑je aidé quelqu’un d’autre à réussir ?Ai‑je fait mon meilleur travail ?J’espère que la réponse a été oui pour beaucoup d’entre vous. Ce fut un privilège de travailler à vos côtés.Toujours,Sarah