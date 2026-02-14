accueil
Gunners Heaven : Du pure run n' gun hardcore sur PS1
Hello la commu,
Je suis pas peu fier de pouvoir vous montrer un run complet de Gunners Heaven (Rapid Reload chez nous) sorte de pépite caché de la PS1, c'est vraiment un jeu qui pardonne pas. Comme toujours c'est capturé sur CRT
posted the 02/14/2026 at 05:02 PM by
fdestroyer
comments (
3
)
volran
posted
the 02/14/2026 at 05:21 PM
Je l'ai fait l'an dernier sur Twitch, un excellent run and gun mais extrêmement difficile sur la fin.
levieuxjoueur
posted
the 02/14/2026 at 06:15 PM
Un de me premiers jeux avec ma console import à l'époque avec philosa un shoot incroyable
cail2
posted
the 02/15/2026 at 10:01 AM
levieuxjoueur
Philosoma, quelle pépite sous-estimée !
Pour revenir à Gunner's Heaven, quel dommage qu'il n'ait pas de mode 2 joueurs, ç'eut été le fils spirituel de Gunstar Heroes !
