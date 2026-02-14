profile
fdestroyer
15
Likes
Likers
fdestroyer
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 179
visites since opening : 285501
fdestroyer > blog
Gunners Heaven : Du pure run n' gun hardcore sur PS1
Hello la commu,

Je suis pas peu fier de pouvoir vous montrer un run complet de Gunners Heaven (Rapid Reload chez nous) sorte de pépite caché de la PS1, c'est vraiment un jeu qui pardonne pas. Comme toujours c'est capturé sur CRT

    tags :
    2
    Likes
    Who likes this ?
    burningcrimson, gareauxloups
    posted the 02/14/2026 at 05:02 PM by fdestroyer
    comments (3)
    volran posted the 02/14/2026 at 05:21 PM
    Je l'ai fait l'an dernier sur Twitch, un excellent run and gun mais extrêmement difficile sur la fin.
    levieuxjoueur posted the 02/14/2026 at 06:15 PM
    Un de me premiers jeux avec ma console import à l'époque avec philosa un shoot incroyable
    cail2 posted the 02/15/2026 at 10:01 AM
    levieuxjoueur
    Philosoma, quelle pépite sous-estimée !
    Pour revenir à Gunner's Heaven, quel dommage qu'il n'ait pas de mode 2 joueurs, ç'eut été le fils spirituel de Gunstar Heroes !
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo