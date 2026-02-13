profile
Marathon
name : Marathon
platform : Playstation 5
editor : Sony Interactive Entertainment
developer : Bungie
genre : action
other versions : PC Xbox Series X -
Marathon: un premier aperçu du LORE scénarisé dans le jeu ?



En effet, dans le « launch gameplay trailer », on aperçoit de très brefs passages, presque imperceptibles. Cependant, certains ont remarqué que ces extraits semblent révéler ce qui est arrivé à la colonie.




On dirait les colons, ainsi que leurs combinaisons. ça présuppose que le lore sera peut être mieux ancrée dans le jeu que les autres jeux du genre.





    posted the 02/13/2026 at 05:43 PM by neptonic
    comments (9)
    beppop posted the 02/13/2026 at 05:49 PM
    ça me disait rien mais force est de constaté que ça me donne ne plus en plus envie

    L'univers est vraiment passionnant !
    ducknsexe posted the 02/13/2026 at 06:00 PM
    Marathon est un FPS multijoueur ? pas de solo je présume, pour une nouvelle ip de ce genre, le titre a l air d être un minimum ambitieux
    neptonic posted the 02/13/2026 at 06:06 PM
    ducknsexe tu peux jouer en solo désormais ça fait partie des changement qu'ils ont fait grâce aux feedback.

    C'est du PVPVE come ARC. De ce que j'ai compris Marathon est plus "rapide et frénétique" que ARC.
    liquidus posted the 02/13/2026 at 06:29 PM
    ducknsexe La franchise existe depuis 30 ans, ca fait partie des premiers jeux que Bungie a sorti sur Mac au début des années 90.
    tlj posted the 02/13/2026 at 07:24 PM
    Comment se passe le mode solo ? Est il scenarisé ? S’agit il toujours du même types de missions ou c’est plus varié que ça ?
    neptonic posted the 02/13/2026 at 07:54 PM
    tlj ya pas de "campagne solo" à proprement parler àa reste avant tout un jeu multi PVPVE. Mais tu n'as pas besoin d'avoir un "clan" pour y jouer tu peux faire des partie en tant que joueur solo.

    Durant la partie tu as des missions qui te sont confiés par la faction à laquelle tu vas prêté allégeance.

    Dans le fond c'est dans la lignée des jeux comme Destiny
    tlj posted the 02/13/2026 at 08:52 PM
    neptonic Merci pour ta réponse claire et détaillée
    ducknsexe posted the 02/13/2026 at 09:10 PM
    neptonic Ok merci. Donc le mode solo se trouve dans le multijoueur, on peut jouer seul contre tous, sans alliés. L’univers est attirant ; au début j’étais sceptique, mais la direction artistique a vraiment du style.

    liquidus premiere fois que j'entends parlé de marathon depuis sa première annonce sur les consoles New Gen
    grizzzlee posted the 02/14/2026 at 09:23 AM
    Bide dans 3 2 1 ...
