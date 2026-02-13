En effet, dans le « launch gameplay trailer », on aperçoit de très brefs passages, presque imperceptibles. Cependant, certains ont remarqué que ces extraits semblent révéler ce qui est arrivé à la colonie.
On dirait les colons, ainsi que leurs combinaisons. ça présuppose que le lore sera peut être mieux ancrée dans le jeu que les autres jeux du genre.
L'univers est vraiment passionnant !
C'est du PVPVE come ARC. De ce que j'ai compris Marathon est plus "rapide et frénétique" que ARC.
Durant la partie tu as des missions qui te sont confiés par la faction à laquelle tu vas prêté allégeance.
Dans le fond c'est dans la lignée des jeux comme Destiny
liquidus premiere fois que j'entends parlé de marathon depuis sa première annonce sur les consoles New Gen