name :
REANIMAL
platform :
Playstation 5
editor :
THQ Nordic
developer :
Tarsier Studios
genre :
action-aventure
other versions :
PC
-
Xbox Series X
all
Live découverte demo Reanimal
A quelques heures de la sortie je vous propose de m'accompagner dans la découverte de la demo de Reanimal. Elle risque d'être courte aloès si vous vous joindre à moi, ne tardez pas !
La rediff
tags :
0
Like
Who likes this ?
posted the 02/13/2026 at 05:01 PM by
obi69
comments (
1
)
