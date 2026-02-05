accueil
profile
name :
Tales of Arise
platform :
PC
editor :
Bandai Namco Games
developer :
Bandai Namco
genre :
RPG
other versions :
Xbox One
-
PlayStation 4
-
Xbox Series X
-
Playstation 5
profile
ouroboros4
Tales of Arise débarque sur Switch 2
Le dernier(totalement nouveau) de la saga des Tales of, Tales of Arise Beyond the Dawn Edition arrive sur Switch 2.
Sortie prévu le 22 mai 2026
tags :
0
Like
Who likes this ?
posted the 02/05/2026 at 03:00 PM by
ouroboros4
comments (
4
)
cyr
posted
the 02/05/2026 at 03:06 PM
Nouveau, nouveau?
ouroboros4
posted
the 02/05/2026 at 03:09 PM
cyr
C'est le dernier Tales of réellement nouveau en excluant les remaster dispo entre temps
5120x2880
posted
the 02/05/2026 at 04:23 PM
cyr
Même les devs sont nouveaux sur la série, pour la plupart
shambala93
posted
the 02/05/2026 at 05:45 PM
Game key card ?
