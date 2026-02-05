profile
Tales of Arise
name : Tales of Arise
platform : PC
editor : Bandai Namco Games
developer : Bandai Namco
genre : RPG
other versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5
ouroboros4
ouroboros4
ouroboros4 > blog
Tales of Arise débarque sur Switch 2
Le dernier(totalement nouveau) de la saga des Tales of, Tales of Arise Beyond the Dawn Edition arrive sur Switch 2.

Sortie prévu le 22 mai 2026

    posted the 02/05/2026 at 03:00 PM by ouroboros4
    comments (4)
    cyr posted the 02/05/2026 at 03:06 PM
    Nouveau, nouveau?
    ouroboros4 posted the 02/05/2026 at 03:09 PM
    cyr C'est le dernier Tales of réellement nouveau en excluant les remaster dispo entre temps
    5120x2880 posted the 02/05/2026 at 04:23 PM
    cyr Même les devs sont nouveaux sur la série, pour la plupart
    shambala93 posted the 02/05/2026 at 05:45 PM
    Game key card ?
