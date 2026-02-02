FALCOM annonce un jeu encore non annoncée en Février.



Lors d’une interview au Taipei Game Show 2026, Toshihiro Kondo, président de Nihon Falcom, a déclaré que la société a deux jeux prévus pour 2026 :

➤ Trails in the Sky 2nd Chapter

➤ Un jeu encore non annoncé officiellement.



Ce second titre sera dévoilé en février 2026, avec une annonce importante prévue ce mois-ci.



L’année 2026 marque le 45ᵉ anniversaire de l’entreprise, et Falcom veut profiter de cet anniversaire pour maintenir un rythme soutenu d’annonces afin de créer de l’enthousiasme autour de ses projets.



On peut raisonnablement penser qu'il s'agit du nouveau projet Tokyo Xanadu....il me semble qu'il y a aussi un projet PS5. Enfin on verra.



Peut-être présenté lors du ND ou State of Play.