Les GeForce RTX 5090 et RTX 5080 FE en rupture de stock en quelques minutes
NVIDIA a brièvement remis en ligne des cartes graphiques GeForce RTX 5090 et RTX 5080 Founders Edition sur sa marketplace officielle, au prix public conseillé. Une opération éclair qui n’aura duré que quelques minutes, tant la demande pour ces modèles haut de gamme reste extrêmement forte.

[video]https://youtube.com/shorts/4e71iQbr1W0?si=xiE5BRkbFKcAg1Ax[/video]
https://www.hardwarecooking.fr/les-geforce-rtx-5090-et-rtx-5080-fe-en-rupture-de-stock-en-quelques-minutes-chez-nvidia/
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 02/02/2026 at 09:45 AM by pcverso
    comments (14)
    supasaiyajin posted the 02/02/2026 at 10:01 AM
    Ou les scalpers.
    pcverso posted the 02/02/2026 at 10:02 AM
    supasaiyajin il y a des chances aussi
    stampead posted the 02/02/2026 at 10:12 AM
    j 'ai beaucoup hésité a prendre une 5080 le premier janvier, j ai bien fait de la prendre car elle s'est prise 300 euros d'augmentation sur la tronche en moins d 'un mois, c'est affollant.
    pcverso posted the 02/02/2026 at 10:16 AM
    stampead moi je viens de m'acheter un ssd pareil il c'est pris 30 € en un mois du coup jai préféré assuré le coup .
    stampead posted the 02/02/2026 at 10:20 AM
    pcverso
    ouroboros4 posted the 02/02/2026 at 10:57 AM
    Qu'on est bien sur console
    misterwhite posted the 02/02/2026 at 11:01 AM
    ouroboros4 Tu crois que les consoles n'ont pas de ram et de chipset graphique aussi ?
    kikoo31 posted the 02/02/2026 at 11:03 AM
    pcverso il y a des chances aussi
    non,plutot de très très grandes chances
    ouroboros4 posted the 02/02/2026 at 11:04 AM
    misterwhite je vais pa payer ma console deux fois son prix dans tous les cas.
    amario posted the 02/02/2026 at 11:13 AM
    Scalpers ces Cancer de la société moderne
    pcverso posted the 02/02/2026 at 11:19 AM
    kikoo31 une carte une adresse donc normalement ils sont quand meme limité meme si ils ont du en avoir .
    ouroboros4 je vois pas en quoi les consoles sont un facteur sur les rupture de vente de carte graphiques rtx ....
    ouroboros4 posted the 02/02/2026 at 11:23 AM
    pcverso tu n'as pas compris mon message. Pas grave.
    pcverso posted the 02/02/2026 at 11:28 AM
    ouroboros4 bah explique nous au moins parce que des ruptures il y en a aussi sur console , la ps5, switch2 on subit elle aussi des rupture et en subissent encore il me semble .
    ouroboros4 posted the 02/02/2026 at 11:32 AM
    pcverso ce que je veux dire c'est la PS5 et la Switch vont pas prendre 50% voir 100% de prix en plus par rapport à certaines cartes graphiques
