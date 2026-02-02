NVIDIA a brièvement remis en ligne des cartes graphiques GeForce RTX 5090 et RTX 5080 Founders Edition sur sa marketplace officielle, au prix public conseillé. Une opération éclair qui n’aura duré que quelques minutes, tant la demande pour ces modèles haut de gamme reste extrêmement forte.



[video]https://youtube.com/shorts/4e71iQbr1W0?si=xiE5BRkbFKcAg1Ax[/video]