NVIDIA a brièvement remis en ligne des cartes graphiques GeForce RTX 5090 et RTX 5080 Founders Edition sur sa marketplace officielle, au prix public conseillé. Une opération éclair qui n’aura duré que quelques minutes, tant la demande pour ces modèles haut de gamme reste extrêmement forte.
[video]https://youtube.com/shorts/4e71iQbr1W0?si=xiE5BRkbFKcAg1Ax[/video]
posted the 02/02/2026 at 09:45 AM by pcverso
non,plutot de très très grandes chances
ouroboros4 je vois pas en quoi les consoles sont un facteur sur les rupture de vente de carte graphiques rtx ....