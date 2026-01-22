L'annulation des Sables du Temps Remake a pris tout le monde de court, alors que la sortie du jeu paraissait imminente.
Ce n'est pourtant pas la première fois qu'un jeu Prince of Persia a été annulé.
Dans son article initialement publié sur gameforever, Romain évoque le projet oublié Redemption, et vient de l'actualiser suite à l'annulation du remake des Sables du Temps.
L'article complet consacré à la série Prince of Persia est à lire sur gameforever : https://www.gameforever.fr/princeofpersia.php
> Le mirage d'un retour
Suite à l'échec du projet cross-media "Les Sables Oubliés"
accompagnant un film fraichement accueilli, la franchise sera finalement laissée 10 ans de côté alors qu’elle avait bénéficié depuis 2003 (et Les Sables du Temps) de 4 volets majeurs, et d'une bonne dizaine de productions au total. Qu’a-t-il bien pu se passer ?
La raison est simple : certes, Prince of Persia dispose d’une réelle aura, mais parallèlement, la série Assassin’s Creed – propriété entière d’Ubisoft – connaît un succès commercial bien plus important avec son premier volet, et va prendre son envol avec Assassin’s Creed II et les aventures d’Ezio.
Des projets Prince of Persia ont bien été menés par Ubisoft sans qu’on en connaisse pendant longtemps l’existence : il en est ainsi d'un projet lancé par le studio de Montréal, abandonné dans la plus grande des discrétions en 2011.
C’est pourtant en 2020 qu’un trailer, jamais révélé par Ubisoft, a refait surface ! Nommé Prince of Persia Redemption, le jeu semble avoir été prévu sur Xbox 360 et PS3
, et présente un concept grandement inspiré d'Uncharted ainsi qu'une réalisation revenue à la tonalité plus sombre de L’Âme du Guerrier, à l’exact opposé du Prince of Persia 2008. Le projet est confirmé par un ancien développeur d’Ubisoft (Jonathan Cooper) pour avoir réellement existé, bien que le gameplay révélé par la vidéo ne soit en fait qu’un montage ; un montage néanmoins si impressionnant qu’il aurait servi de base de travail pour la conception… d’Assassin’s Creed III ! Jonathan Cooper révèle également qu’Ubisoft a souvent été prompt à annuler des jeux Prince of Persia du fait que Jordan Mechner en détient toujours les droits
– donc une part des bénéfices.
Image tirée du trailer de Prince of Persia Redemption, où l'on voit le Prince disposer d'une nouvelle maîtrise des pouvoirs du temps
Il faudra attendre l’annonce cette fois bien réelle de la sortie initialement prévue pour début 2021 du remake des Sables du Temps pour voir la franchise renaître.
Confié aux studios indiens d’Ubisoft basés à Pune et Bombay, Les Sables du Temps Remake devait être leur première grosse production, mais si l'annonce d'un tel remake fut longtemps espérée, le premier trailer de présentation a douché l’enthousiasme. Le bad buzz provoqué par une réalisation « petit budget » a décidé Ubisoft à reporter le jeu pour 2022, puis d'annoncer le "retour à la maison" du projet avec sa reprise en main par le studio de Montréal, pour une date de sortie cette fois indéterminée.
> Un avenir de nouveau incertain
The Lost Crown a tout de même eu le mérite de sortir la franchise Prince of Persia de l’attende du remake des Sables du Temps, alors qu’Ubisoft Montréal semble finalement avoir fait table rase de la totalité du travail déjà fourni, pour repartir de zéro.
The Rogue Prince of Persia est aussi venu apporter sa pierre à l’édifice, contribuant à actualiser la licence… dans l’attente d'un Sables du Temps Remake qui ne sortira finalement pas.
Supposément sur le point d'être complété, avec même une sortie annoncée pour janvier 2026, le jeu s'est fait étonnamment discret à quelques semaines du lancement et aucun trailer n'a été présenté, ce qui ne laissait pas augurer du meilleur. Dans un communiqué publié peu avant la date de sortie, Ubisoft précise que le remake n'a tout simplement pas atteint le niveau de qualité requis, 5 ans après le redémarrage du projet. Mal embarqué, le jeu fait aussi les frais des difficultés financières d'Ubisoft, et son annulation plonge du même coup la franchise Prince of Persia dans une nouvelle période d'incertitude, malgré l'assurance donnée par l'éditeur de ne pas l'abandonner.
L'article complet revient sur l'ensemble de la série Prince of Persia
, du tout premier volet à The Rogue Prince. Si cet extrait vous a plu, n'hésitez pas à le lire !
=> https://www.gameforever.fr/princeofpersia.php
Quand tu pars de 0 je veux bien que ça soit long de créer un JV mais là y a déjà l’histoire, le level design, le Chara-design, les dialogues, un gameplay,… toute la base est là.
Surtout que tu as les compétences acquises avec les Assassins creed dont tu peux te servir pour la mise à jour du gameplay et de l’animation.
Vraiment c’est impardonnable cette annulation, y a 0 excuse.
Ils flinguent une licence mythique du JV.