Liste non exhaustive.Primate: 21 janvierSynopsis:PRIMATE suit un groupe d’amis dont le séjour idyllique sur une île lointaine dégénère en un affrontement bestial.Retour à Silent Hill : 4 févrierSynopsis:James est un homme brisé par sa séparation avec son grand amour. Un jour, une mystérieuse lettre lui parvient et le rappelle à Silent Hill pour l’envoyer à la recherche de la femme qu’il aime. Là-bas, il se retrouve dans une ville qu’il connaissait jadis, mais qui semble avoir été transformée par un esprit maléfique inconnu. Alors que James pénètre plus profondément dans cette obscurité effrayante, il rencontre de terrifiantes figures, parfois familières. Il commence alors à se demander s’il devient fou et lutte contre lui-même pour trouver un sens à cette étrange réalité, afin de parvenir à sauver son amour.Les intrus chapitre 3: 6 févrierSynopsis: Dans le dernier volet de la trilogie The Strangers, Maya affronte une dernière fois les tueurs masqués dans un règlement de comptes brutal et complet, une histoire de survie et de vengeance.Scream 7 : 25 févrierSynopsis:Lorsqu’un nouveau Ghostface surgit dans la paisible ville où Sidney Prescott a reconstruit sa vie, ses pires cauchemars refont surface. Quand sa fille devient la prochaine cible, Sidney n’a d’autre choix que de reprendre le combat. Déterminée à protéger les siens, elle devra affronter les démons de son passé pour tenter de mettre fin une bonne fois pour toutes au bain de sang.Le réveil de la Momie: 15 avril 2026Evil Dead burn: 22 juillet 2026Spin off de la franchise.Insidious 6: The bleeding gate - 19 août 2026SOULM8TE: En venteSelon plusieurs sources concordantes, le studio a fait le choix de proposer Soulm8te à d’autres distributeurs. Cette mise sur le marché suggère un repositionnement stratégique plutôt qu’un abandon pur et simple du projet. Le film, dont la production est achevée, pourrait ainsi connaître une nouvelle trajectoire sous l’égide d’un autre acteur de l’industrie.Synopsis: Un homme acquiert un androïde à intelligence artificielle pour faire face à la perte de sa femme. En essayant de créer un partenaire vraiment sensible, il transforme un « lovebot » inoffensif en une compagne dangereuse.Terrifier 4: 2026 ou 2027Les origines de Art et le grand final avec une pause de quelques années.