Synopsis:
PRIMATE suit un groupe d’amis dont le séjour idyllique sur une île lointaine dégénère en un affrontement bestial.
Retour à Silent Hill : 4 février
Synopsis:
James est un homme brisé par sa séparation avec son grand amour. Un jour, une mystérieuse lettre lui parvient et le rappelle à Silent Hill pour l’envoyer à la recherche de la femme qu’il aime. Là-bas, il se retrouve dans une ville qu’il connaissait jadis, mais qui semble avoir été transformée par un esprit maléfique inconnu. Alors que James pénètre plus profondément dans cette obscurité effrayante, il rencontre de terrifiantes figures, parfois familières. Il commence alors à se demander s’il devient fou et lutte contre lui-même pour trouver un sens à cette étrange réalité, afin de parvenir à sauver son amour.
Les intrus chapitre 3: 6 février
Synopsis: Dans le dernier volet de la trilogie The Strangers, Maya affronte une dernière fois les tueurs masqués dans un règlement de comptes brutal et complet, une histoire de survie et de vengeance.
Scream 7 : 25 février
Synopsis:
Lorsqu’un nouveau Ghostface surgit dans la paisible ville où Sidney Prescott a reconstruit sa vie, ses pires cauchemars refont surface. Quand sa fille devient la prochaine cible, Sidney n’a d’autre choix que de reprendre le combat. Déterminée à protéger les siens, elle devra affronter les démons de son passé pour tenter de mettre fin une bonne fois pour toutes au bain de sang.
Le réveil de la Momie: 15 avril 2026
Evil Dead burn: 22 juillet 2026
Spin off de la franchise.
Insidious 6: The bleeding gate - 19 août 2026
SOULM8TE: En vente
Selon plusieurs sources concordantes, le studio a fait le choix de proposer Soulm8te à d’autres distributeurs. Cette mise sur le marché suggère un repositionnement stratégique plutôt qu’un abandon pur et simple du projet. Le film, dont la production est achevée, pourrait ainsi connaître une nouvelle trajectoire sous l’égide d’un autre acteur de l’industrie.
Synopsis: Un homme acquiert un androïde à intelligence artificielle pour faire face à la perte de sa femme. En essayant de créer un partenaire vraiment sensible, il transforme un « lovebot » inoffensif en une compagne dangereuse.
Terrifier 4: 2026 ou 2027
Les origines de Art et le grand final avec une pause de quelques années.
Le reste du manière ou du autre un soir de weekend sur mon écran
On peut ajouter 28 ans plus tard : le temple des morts je reste assez intrigué malgré le Mouais que m'a laisser 28 ans plus tard il y avait de très bonnes idées
28 ans plus tard c'était ma déception de 2025, un désastre ce film. Sinon pour It Follow fonce c'est une tuerie. C'est ultra minimaliste, le réalisateur a tout compris. Le plus drôle c'est qu'il y aucun jump scare hormis une blague au milieu du film. Puis l'ost a la Carpenter quel kiff, vivement la suite.