Hello

Je viens de finir Prime 4 sur NS2 après 13h environ (et pas vraiment le 100%)

J'ai passé un bon moment au global avec quelques hauts et quelques points moins fun.

On est quand même loin des 3 précédents en ce qui concerne l'exploration, on a quasi pas du tout ce feeling Metroid d'être perdu et de devoir trouver son chemin dans un environnement hostile.

Reste un jeu sympa au final, assez old school dans son approche et bien réalisé. Une sorte de Halo je dirai dans l'enveloppe avec une touche de zelda (les vieux genres OOT) dans la progression et les "temples". On sent que le dev. a été difficile et qu'il a fallut boucler coûte que coûte.

+ Graphisme/Bande Son/ Jouabilité impec

+ DA pas si mal en fait, la planète et les biomes sont en général sympa (la forêt, la glace sont vraiment jolis)

+ Un feeling old school année 2000 dans la progression, ça change des OpenWorlds fourre tout

- Ben, c'est un peu léger pour un Metroid autant attendu

- Pas un virage de style que je souhaite s'affirmer pour la franchise, merci de revenir à l'ancienne formule SVP!

- Supra linéaire, un comble pour Metroid

Le jeu aurait été plus acceptable en 2019 sur Switch 1 mais 6 ans après, la déception est tout de même inévitable face aux productions actuelles pour un AAA Nintendo

Je mets 14/20 car j'ai quand même pris du plaisir à le terminer