uram > blog
[Octopath Traveler Zero] la raison qui explique l'absence de vf
Selon ce Youtubeur ; dans les 5 premières minutes. En gros, c'est parce que les équipes sont trop focus sur les 2/3 DQ qui vont sortir en 2026. Ils avaient pas le temps de le traduire. C'était pas le plus important pour eux.



Je mets le lien comme ceci aussi ; https://youtu.be/SKph5X5_Bsw?si=LGzxClLuyjFWhVc6

Je suis tellement doué que je vais sûrement fail la vidéo une nouvelle fois huhu.

Bref, je ne sais pas quoi en penser vu que je ne suis pas un expert. C'est pour cette raison que j'écris cet article. Pour vous en laisser juge et discuter entre vous.

Au plaisir.

Passez une bonne semaine et bon réveillon à tous en avance !
    posted the 12/30/2025 at 07:41 PM by uram
    comments (8)
    uram posted the 12/30/2025 at 07:42 PM
    C'est un miracle.
    uram posted the 12/30/2025 at 07:46 PM
    Ça + portage d'un jeu mobile + les ventes en dessous des attentes pour le second épisode.

    Z'en pensez quoi ?
    uram posted the 12/30/2025 at 07:52 PM
    Navré pour le triple message.

    Selon vous, ça excuse l'absence de vf ? Vous trouvez ça normal, vous, en 2025, à l'aube de l'année 2026, qu'un jeu ne soit pas traduit aujourd'hui ?
    aeris504 posted the 12/30/2025 at 07:54 PM
    J’adore cette licence j’aurai aimé le prendre day one sur Switch 2 mais l’absence de VF m’empêche de le prendre dans l’immédiat.

    J’attendrai une baisse de prix
    momotaros posted the 12/30/2025 at 09:50 PM
    C'est pas juste parceque sur smartphone il était déjà pas trad et que square sont des branques ?

    Pour vous donner un autre exemple de l'incompétence de cette boite, regardez Saga Frontier 2, en FR à l'époque sur PSX mais en Anglais sur le remaster.

    Des fois je crois qu'il ne faut trop chercher de logique, dites vous juste que c'est des branleurs qui se reposent sur la réputation révolue de leur age d'or.
    judebox posted the 12/30/2025 at 10:01 PM
    Excuse un peu naze.
    "On a pas le temps, on a d'autres projets, du coup, celui là on le sort à l'arrache"
    burningcrimson posted the 12/30/2025 at 10:14 PM
    Je me suis pris le collector sur switch car j avais adoré la démo. Ce sera mon premier Octopath et ensuite je vais enchaîner le 1 et le 2. Franchement l absence de VF n'a jamais été un frein pour moi dans les jeux. Je jouais à Persona 3 sur ps2 quand j étais gosse sans problèmes majeures.
    burningcrimson posted the 12/30/2025 at 10:30 PM
    momotaros tout à fait d'accord avec toi, et après ils comprennent pas pourquoi leurs jeux bident. C'est dommage pour Saga Frontiers 2, d'autant plus que RS 2 Revenge of the seven et RS Minstrel song international ont une VF
