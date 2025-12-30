Selon ce Youtubeur ; dans les 5 premières minutes. En gros, c'est parce que les équipes sont trop focus sur les 2/3 DQ qui vont sortir en 2026. Ils avaient pas le temps de le traduire. C'était pas le plus important pour eux.
Je mets le lien comme ceci aussi ; https://youtu.be/SKph5X5_Bsw?si=LGzxClLuyjFWhVc6
Je suis tellement doué que je vais sûrement fail la vidéo une nouvelle fois huhu.
Bref, je ne sais pas quoi en penser vu que je ne suis pas un expert. C'est pour cette raison que j'écris cet article. Pour vous en laisser juge et discuter entre vous.
Au plaisir.
Passez une bonne semaine et bon réveillon à tous en avance !
Z'en pensez quoi ?
Selon vous, ça excuse l'absence de vf ? Vous trouvez ça normal, vous, en 2025, à l'aube de l'année 2026, qu'un jeu ne soit pas traduit aujourd'hui ?
J’attendrai une baisse de prix
Pour vous donner un autre exemple de l'incompétence de cette boite, regardez Saga Frontier 2, en FR à l'époque sur PSX mais en Anglais sur le remaster.
Des fois je crois qu'il ne faut trop chercher de logique, dites vous juste que c'est des branleurs qui se reposent sur la réputation révolue de leur age d'or.
"On a pas le temps, on a d'autres projets, du coup, celui là on le sort à l'arrache"