Alors au contraire de Running Man où même l'aspect action est décevant, ici Badlands assume l'action, c'est simple c'est quasiment un couloir d'action.



L'histoire en conséquence tiens sur un ticket de metro (ha merde avec le demat cela n'existe plus).



Alors est-ce un bon film non.



Est-ce un film d'action de divertissement oui.



Est-ce un film de SF oui



Est-ce un film Predator absolument pas.



Est-ce un bon film Predator? Encore moins



est-ce un bon Star WArs/Marvel? oui mais pas dans la fourchette haute...ni basse soyons honnête.



Est-ce un spin-off de Predator? oui on est dans une case qu'on peut qualifier de multiverse Predator.



Est-ce un mauvais film? oui, dès le départ on a l'impression d'être dans un film Disney/SW/Marvel.

il n'y a pas de secret tout est montrer à la lumière cru, c'est un film d'action pornographique, il n'y a aucune finesse.



C'est dingue plus ils tentent d'élargir le lore et plus ils font l'erreur de vouloir de montrer un maximum de chose comme si ils avaient à se justifier de quelque chose. C'est quasiment un lapsus, on a rien à dire en fait et on va devoir le cacher...par du bruit.



L'humour Marvelien débarque et c'est la catastrophe, on imagine dans l'idée primaire de ce que représente l'univers Predator que le Yautja aurait de sa lame découpé le système vocale du synthétique de Weyland-Yutani dès ses premiers mots.

On a aussi un petit perso mignon Kawai presque sortie d'un Pokemon sur la forme, on était pas loin de Jarjar ...heureusement qu'il ne parlait pas.

Qu'à t-on fait pour mériter ça!

l'humour dans Predator c'est pas trop ça et donc voir le film ce nanardisé comme d'ailleurs cela avait été le cas avec le film de Shawn Levy (the Predator). Il faut que cela bien cadré et avec une certaine logique comme dans Predator 2 avec l'acteur Bill Paxton jouant le rôle d'un policier tête brulée.



Le film tourne dans le nawak constamment, la synthétique explique sur quelle planète on se trouve (genre les être vivants de la galaxie ont tous la même carte Michelin ), parle la langue Yautja...Trop de chose sont nawka mais c'est Magique.



L'humour soualant tout le long, un Yautja super propre enlève le côté sauvage et viscérale du Predator initial et donc on en arrive au traitement du Predator, concrètement aujourd'hui ce Predator semble tout droit sorti d'un Starwars, il y aurait facilement sa place.

Et chose assez perceptible Le Predator qualifié de monstre du cinéma a été comme humanisé, une version humaine du Predator, des comportements quasiment humains...un être de l'espace doit intrigué par sa nature étrangère et là on a l'impression d'être devant une simple tribu indigène et qui rend le truc un peu bancale vivre dans grottes avec une technologie pour visiter l'espace...je sais pas cette sale impression que dans la discussion avec son frèro, ils auraient pu dire qu'il a assez cotisé de point pour sa retraite.



La dernière touche finale et réplique de la mort " c'est ma mère " finie de tuer définitivement ce qui aurait du être un film Predator haletant.



On sent le pognon plutôt dans la quantité des FX que dans la qualité. Il y a quand même une volonté de rendre crédible la planète avec une grosse recherche sur la faune et flore mais bon tout se résume trop à de l'hostilité à chaque cm carré.

Là où on peut émettre une déception, ok mais bon on toujours l'impression qu'on est dans une Terre bis qui pourrait s'appeler Nouvelle-Zélande.

Alors le budget a été copieux et pose donc un problème en cas d'échec c'est possiblement bye bye au cinéma...mais ce n'est pas un problème car un Prey streaming plus minimaliste a fait plus le job même si c'est encore loin d'être parfait.



Le film veut surfer discrètement sur des thèmes wokiste: inclusivité, patriarcat toxique, femme dominante, méritocratie toxique, etc



Alors l'idée de fusionner la saga Alien et Predator n'est pas nouvelle et au cinéma s'est soldé par des petits clin d'oeil (predator 2 ) ou carrément un film nanardesque alien vs Predator...et je crois d'ailleurs qu'il y en a même eu 2.) mais faudrait à un moment que cela soit réellement ambitieux et pas seulement une idée à la con marketing (c'est vrai ils ont fait un effort avec cette histoire originale de synthétique qui aurait pu accoucher d'un truc intéressant sauf qu'à un moment on l'impression que le duo ressemble à Shrek et à son âne Bavard qui n'arrête pas de parler...

Petit détail la synthétique parle énormément mais la voix cassée de la doubleuse Française de Margot Robbie, hé bien non merci, y'en a marre!



Concernant la synthétique toujours, on était en droit d'attendre autre chose que ça! Et pour vraiment expliquer, une des plus grandes réussites voir même la plus grande satisfaction d'Alien Prometheus aura été son synthétique, intriguant et froid joué par Michael Fassbender...pourquoi donc avoir fichu un personnage bavard genre le clown de la classe dans ce Badlands?



La musique (outre que le son était infernal dans la salle et cela a été donc un supplice) n'a aucune autre raison que de soutenir l'action, c'est plutôt dans un style moderne, fort et agressif. Ils n'ont repris aucun thème de Predator et il n'y a donc aucune subtilité ou tentative de créer de mystère. Vite oubliée...



Un film bourrin avec quelques tentatives de fan service et de clin d'oeil et pis c'est tout.

Contrairement à Running Man, Predator est un film d'action où il y a de l'action, là dessus pas de soucis! ...maintenant est-ce qu'on attendait un film d'action à la Marvel? Bah non...



Chose amusante et ce n'est pas une critique, en fait j'imagine qu'on a enfin découvert (au début et à la fin) à quoi ressemble la planète des Predators loin d'un fantasme cela ressemble à une planète vide et spartiate genre désert.