Wild Blue Skies est une revisite moderne des jeux de tir type « rail shooter » des années 1990.Survolez les océans et les crêtes arides du désert, traversez des grottes dangereuses, bravez des hordes d'ennemis et repoussez les forces de Grimclaw. Avec l'aide de vos alliés, battez-vous pour restaurer la paix et revivez le frisson des jeux de combat aérien sur borne d'arcade.Facile à prendre en main, Wild Blue Skies est accessible aussi bien aux pilotes novices qu'aux vétérans. Plongez dans un univers au style anime sublimé par des visuels dessinés à la main à couper le souffle. Grâce à son gameplay saisissant, ses embranchements aériens et ses missions palpitantes, voler devient une véritable aventure !