profile
jaysennnin
8
Likes
Likers
jaysennnin
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 425
visites since opening : 916467
jaysennnin > blog
Ce jeu n'est pas une copie de StarFox, alors là pas du tout...


Wild Blue Skies est une revisite moderne des jeux de tir type « rail shooter » des années 1990.


Survolez les océans et les crêtes arides du désert, traversez des grottes dangereuses, bravez des hordes d'ennemis et repoussez les forces de Grimclaw. Avec l'aide de vos alliés, battez-vous pour restaurer la paix et revivez le frisson des jeux de combat aérien sur borne d'arcade.

Facile à prendre en main, Wild Blue Skies est accessible aussi bien aux pilotes novices qu'aux vétérans. Plongez dans un univers au style anime sublimé par des visuels dessinés à la main à couper le souffle. Grâce à son gameplay saisissant, ses embranchements aériens et ses missions palpitantes, voler devient une véritable aventure !

https://www.xbox.com/fr-FR/games/store/wild-blue-skies/9PLVS5P1ZSRX/0010
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    gareauxloups
    posted the 11/26/2025 at 09:04 PM by jaysennnin
    comments (5)
    alexkidd posted the 11/26/2025 at 09:40 PM
    Effectivement, ça ressemble plus à Mario
    ducknsexe posted the 11/26/2025 at 09:51 PM
    Mais le vaisseau fais du surplace, le decor change pas
    skk posted the 11/26/2025 at 09:55 PM
    Oui dommage que ça n'ait pas la classe d'un starfox, il y a beaucoup de monde qui ne dirait pas non à une bonne copie modernisée de l'originale.
    jaysennnin posted the 11/26/2025 at 10:07 PM
    skk on est bien d'accord
    giru posted the 11/26/2025 at 10:47 PM
    Comme d’autres projets similaires, on est sûr de la copie cheap. C’est jute triste que Nintendo ne voit pas comment rentre le concept StarFox populaire aujourd’hui.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo