Version non censurée:Version censurée:Sortie en 2026.Découvrez un royaume d'horreurs en affrontant des adorateurs d'une secte obscure, des pervers obsédés par le sexe et des monstruosités infernales. Vous exploiterez les pouvoirs uniques, combinés à un arsenal d'armes terrestres, pour infliger à vos ennemis une douleur atroce (ou un plaisir intense ?). Vous disposerez de nombreux moyens de vous défendre, mais parviendrez-vous à échapper à une éternité de tourments ?.