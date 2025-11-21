Can you hear it ?, drums, the drums of war. I have created the Devil HIMSELF.
Nouveau gameplay trailer Hellraiser Revival +18
Version non censurée:


Version censurée:


Sortie en 2026.

Découvrez un royaume d'horreurs en affrontant des adorateurs d'une secte obscure, des pervers obsédés par le sexe et des monstruosités infernales. Vous exploiterez les pouvoirs uniques, combinés à un arsenal d'armes terrestres, pour infliger à vos ennemis une douleur atroce (ou un plaisir intense ?). Vous disposerez de nombreux moyens de vous défendre, mais parviendrez-vous à échapper à une éternité de tourments ?.
    marchand2sable, osiris67, tvirus
    posted the 11/21/2025 at 12:52 PM by totenteufel
    comments (6)
    marchand2sable posted the 11/21/2025 at 01:55 PM
    Ça a l’air juste dégueulasse (dans le bon sens). Ça donne envie de revoir les films en plus.
    osiris67 posted the 11/21/2025 at 01:59 PM
    J ai vu des trailers stylé hier, dont celui ci est un jeu sur une ile façon lovecraft
    kujotaro posted the 11/21/2025 at 02:45 PM
    Je suis totalement fan. Ça a l'air génial.
    coconutsu posted the 11/22/2025 at 01:00 AM
    osiris67
    Ouai le jeu sur l'île en lovecraft c'est le premier gros jeu de la Aceteam. Ils ont toujours fait des jeux avec de drôle de DA ou concepte et la on parle d'un jeu coop et lovecraftien, ça sent plutôt bon donc j'ai wishlist.
    coconutsu posted the 11/22/2025 at 01:02 AM
    Sinon oui il a l'air bien sympa ce Hellraiser!
    zoske posted the 11/22/2025 at 09:07 AM
    Franchement si vous êtes fan de ce genre de jeu! Je trouve que https://www.youtube.com/watch?v=3GrfzL9LM64

    est carrément un niveau au-dessus de ce Hellriser
