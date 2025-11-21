Découvrez un royaume d'horreurs en affrontant des adorateurs d'une secte obscure, des pervers obsédés par le sexe et des monstruosités infernales. Vous exploiterez les pouvoirs uniques, combinés à un arsenal d'armes terrestres, pour infliger à vos ennemis une douleur atroce (ou un plaisir intense ?). Vous disposerez de nombreux moyens de vous défendre, mais parviendrez-vous à échapper à une éternité de tourments ?.
Ouai le jeu sur l'île en lovecraft c'est le premier gros jeu de la Aceteam. Ils ont toujours fait des jeux avec de drôle de DA ou concepte et la on parle d'un jeu coop et lovecraftien, ça sent plutôt bon donc j'ai wishlist.
est carrément un niveau au-dessus de ce Hellriser