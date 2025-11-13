On apprend que Ubisoft a reporté la publication de ses résultats financiers et à suspendu la cotation de ses actions quelques minutes avant leur annonce.
Certain suggère même une annonce importance concernant l'entreprise(un rachat à la EA?)
posted the 11/13/2025 at 05:29 PM by ouroboros4
Lorsqu’une entreprise retarde la publication de résultats financiers, cela peut entraîner une forte volatilité (le cours peut beaucoup bouger, à la hausse ou à la baisse). Pour éviter les spéculations ou des transactions basées sur des informations incomplètes, Ubisoft gèle temporairement les échanges.