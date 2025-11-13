profile
ouroboros4 > blog
Rien ne va plus chez Ubisoft ?
On apprend que Ubisoft a reporté la publication de ses résultats financiers et à suspendu la cotation de ses actions quelques minutes avant leur annonce.


https://x.com/InsiderGamingIG/status/1989019265211511265?t=Guejj2MmF7GSuKtP05IybQ&s=19

Certain suggère même une annonce importance concernant l'entreprise(un rachat à la EA?)

https://x.com/ZhugeEX/status/1989019828938764642?t=dsy-6qAKqFzG64i4nl-arw&s=19


    posted the 11/13/2025 at 05:29 PM by ouroboros4
    comments
    rogeraf posted the 11/13/2025 at 05:33 PM
    Ils viennent de se faire leak sur Farcry 7. C'est la panique chez les Bretons
    ioda posted the 11/13/2025 at 05:35 PM
    La suspension de cotation n'est pas nouveau et n'est aucunement synonyme de mauvais résultat.

    Lorsqu’une entreprise retarde la publication de résultats financiers, cela peut entraîner une forte volatilité (le cours peut beaucoup bouger, à la hausse ou à la baisse). Pour éviter les spéculations ou des transactions basées sur des informations incomplètes, Ubisoft gèle temporairement les échanges.
    liberty posted the 11/13/2025 at 08:05 PM
    rogeraf leak des infos ou carrément le jeu ?
    bennj posted the 11/13/2025 at 08:28 PM
    liberty il dit nimp.
    liberty posted the 11/13/2025 at 08:45 PM
    bennj
    mooplol posted the 11/13/2025 at 10:28 PM
    J'ai toujours un pru quasi 10e sur eux, une de mes plus grande erreur. J aimerai que ça remonte pour que je sorte, mais ça sent les 5e ????
