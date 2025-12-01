accueil
name :
Sonic Racing : CrossWorlds
platform :
PC
editor :
Sega
developer :
Sega
genre :
course
other versions :
Xbox One
-
PlayStation 4
-
Xbox Series X
-
Playstation 5
-
Switch
raph64
,
tac93
,
minx
,
kurosama
,
jamrock
,
torotoro59
,
astrogirl
,
kevinmccallisterrr
jaysennnin
jaysennnin
> blog
Sonic Racing Crossworlds : les prochains perso gratuits, les fans des comics sonic vont être contents
ouken
,
link49
,
tynokarts
posted the 11/12/2025 at 09:03 AM by
jaysennnin
comments (
9
)
ouken
posted
the 11/12/2025 at 09:23 AM
meilleur mk like pour moi
jaysennnin
posted
the 11/12/2025 at 09:50 AM
ouken
on est bien d'accord, on avait des craintes pour le jeu quand mario kart world a été annoncé et est sorti, mais ce ce sonic racing a su tirer son épingle du jeu en étant tout intéressant et très nerveux, mention spéciale pour le crossplay pour toutes les plateformes
fuji
posted
the 11/12/2025 at 10:25 AM
J'ai abandonné mario kart et je joue toujours sur sonic racing, bien plus fun pour moi.
Hate que Megaman sorte, rouler sur l'ost des jeux
forte
posted
the 11/12/2025 at 10:31 AM
fuji
"Du jeu", on aura qu'un circuit avec le classique thème de Wily de Rockman 2
fuji
posted
the 11/12/2025 at 10:50 AM
Forte
c'est sur ca ? y'en a pas au moins 2 ? course et tour final ?
forte
posted
the 11/12/2025 at 10:58 AM
fuji
Faut espérer mais j'y crois pas, je vérifierai si c'est comme ca sur le circuit Minecraft, j'ai pas fait gaffe
fuji
posted
the 11/12/2025 at 11:06 AM
Forte
y'en a plusieurs pour minecraft mais certaines ne sont pas utilisables en jeu
jaysennnin
posted
the 11/12/2025 at 12:04 PM
forte
fuji
effectivement chaque update de personnages vient avec plusieurs musiques issues de son jeu, même si il y a que très peu utilisables en course
poker22
posted
the 11/12/2025 at 01:32 PM
déçu du jeu franchement moyen
