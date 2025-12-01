profile
Sonic Racing : CrossWorlds
Sonic Racing Crossworlds : les prochains perso gratuits, les fans des comics sonic vont être contents
    3
    Likes
    Who likes this ?
    ouken, link49, tynokarts
    posted the 11/12/2025 at 09:03 AM by jaysennnin
    comments (9)
    ouken posted the 11/12/2025 at 09:23 AM
    meilleur mk like pour moi
    jaysennnin posted the 11/12/2025 at 09:50 AM
    ouken on est bien d'accord, on avait des craintes pour le jeu quand mario kart world a été annoncé et est sorti, mais ce ce sonic racing a su tirer son épingle du jeu en étant tout intéressant et très nerveux, mention spéciale pour le crossplay pour toutes les plateformes
    fuji posted the 11/12/2025 at 10:25 AM
    J'ai abandonné mario kart et je joue toujours sur sonic racing, bien plus fun pour moi.
    Hate que Megaman sorte, rouler sur l'ost des jeux
    forte posted the 11/12/2025 at 10:31 AM
    fuji "Du jeu", on aura qu'un circuit avec le classique thème de Wily de Rockman 2
    fuji posted the 11/12/2025 at 10:50 AM
    Forte c'est sur ca ? y'en a pas au moins 2 ? course et tour final ?
    forte posted the 11/12/2025 at 10:58 AM
    fuji Faut espérer mais j'y crois pas, je vérifierai si c'est comme ca sur le circuit Minecraft, j'ai pas fait gaffe
    fuji posted the 11/12/2025 at 11:06 AM
    Forte y'en a plusieurs pour minecraft mais certaines ne sont pas utilisables en jeu
    jaysennnin posted the 11/12/2025 at 12:04 PM
    forte fuji effectivement chaque update de personnages vient avec plusieurs musiques issues de son jeu, même si il y a que très peu utilisables en course
    poker22 posted the 11/12/2025 at 01:32 PM
    déçu du jeu franchement moyen
