Synopsis:Mike Schmidt tente de se reconstruire et de mener une vie paisible avec sa petite sœur Abby, loin des horreurs vécues à Freddy Fazbear’s Pizza Place. Cependant, une nouvelle menace émerge de l’ombre. Les animatroniques d’origine sont peut-être hors d'état, détruits dans les décombres de la pizzeria, mais ailleurs, dans un lieu encore plus sinistre, une autre génération de machines meurtrières rôde toujours, sous le contrôle d’un mystérieux nouveau personnage. Tandis que Mike s'efforce de tourner la page, un visage du passé – que tous croyaient mort – refait surface.ça fait plaisir de voir plus de budget et d'animatroniques.