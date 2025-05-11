Can you hear it ?, drums, the drums of war. I have created the Devil HIMSELF.
profile
totenteufel
9
Likes
Likers
totenteufel
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 427
visites since opening : 732643
totenteufel > blog
Five nights at Freddy's 2 bande annonce finale


Synopsis:
Mike Schmidt tente de se reconstruire et de mener une vie paisible avec sa petite sœur Abby, loin des horreurs vécues à Freddy Fazbear’s Pizza Place. Cependant, une nouvelle menace émerge de l’ombre. Les animatroniques d’origine sont peut-être hors d'état, détruits dans les décombres de la pizzeria, mais ailleurs, dans un lieu encore plus sinistre, une autre génération de machines meurtrières rôde toujours, sous le contrôle d’un mystérieux nouveau personnage. Tandis que Mike s'efforce de tourner la page, un visage du passé – que tous croyaient mort – refait surface.



ça fait plaisir de voir plus de budget et d'animatroniques.

    tags : film horreur five nights at freddy's 2
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 11/05/2025 at 10:29 AM by totenteufel
    comments (1)
    sdkios posted the 11/05/2025 at 12:25 PM
    Le premier etait teeeeellement mauvais! Rarement vu une adaptation aussi foirée.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo