Teraleak : Un prototype complet inédit de Pokopia a été découvert, et nous disposons du code source Unity complet.
À l'origine, Pokopia ressemblait beaucoup plus à Stardew Valley qu'à Minecraft. Vous deviez assigner vos Pokémon à la construction et à la récolte de ressources.
Les personnages sont en sprites 2D, les décors ont un petit côté donkey kong country snes.
le genre de leak qu'on aime bien.
J'imagine que chaque vidéo sur youtube sera striké par nintendo gamefreak pour atteinte aux droits à l'image and co.
posted the 10/29/2025 at 09:17 AM by newtechnix