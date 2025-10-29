HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA
Le prototype de Pokemon Pokopia leaké
Teraleak : Un prototype complet inédit de Pokopia a été découvert, et nous disposons du code source Unity complet.

À l'origine, Pokopia ressemblait beaucoup plus à Stardew Valley qu'à Minecraft. Vous deviez assigner vos Pokémon à la construction et à la récolte de ressources.

Les personnages sont en sprites 2D, les décors ont un petit côté donkey kong country snes.


le genre de leak qu'on aime bien.

Visible içi:
https://x.com/CentroLeaks/status/1983243634729165265

J'imagine que chaque vidéo sur youtube sera striké par nintendo gamefreak pour atteinte aux droits à l'image and co.
    posted the 10/29/2025 at 09:17 AM by newtechnix
    newtechnix posted the 10/29/2025 at 09:27 AM
    ha j'oubliais vous pouvez aussi essayer la demo sous unity en downloadant la petite rom...
    ippoyabukiki posted the 10/29/2025 at 09:59 AM
    Si les mecs commencent à leaker toutes les versions proposées du jeu lors de son developpement ... faut etre sérieux 2 min. Ca sent clairement les trucs pour exposer un concept. Ils en font plein de différents et à la fin ça décide sur quoi ça va partir.
