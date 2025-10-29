Teraleak : Un prototype complet inédit de Pokopia a été découvert, et nous disposons du code source Unity complet.



À l'origine, Pokopia ressemblait beaucoup plus à Stardew Valley qu'à Minecraft. Vous deviez assigner vos Pokémon à la construction et à la récolte de ressources.



Les personnages sont en sprites 2D, les décors ont un petit côté donkey kong country snes.





le genre de leak qu'on aime bien.



Visible içi:

https://x.com/CentroLeaks/status/1983243634729165265



J'imagine que chaque vidéo sur youtube sera striké par nintendo gamefreak pour atteinte aux droits à l'image and co.