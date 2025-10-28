accueil
|
news
|
blogs
|
videos
|
reviews
|
previews
|
features
|
Facebook
se connecter
|
s'inscrire
profile
8
Likes
Likers
Who likes this ?
raph64
,
tac93
,
minx
,
kurosama
,
jamrock
,
torotoro59
,
astrogirl
,
kevinmccallisterrr
jaysennnin
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles :
414
visites since opening :
887712
jaysennnin
> blog
Le battle royale de Battlefield (REDSEC) annoncé et dispo en même temps... et oui c'est Gratuit
tags :
0
Like
Who likes this ?
posted the 10/28/2025 at 03:35 PM by
jaysennnin
comments (
7
)
potion2swag
posted
the 10/28/2025 at 03:41 PM
Faut faire attention quand meme, on est pas loin de COD dans le ton de cette BA.
jaysennnin
posted
the 10/28/2025 at 03:44 PM
potion2swag
c'est clair, gros rap (même si j'aime 2pac et dre) de l'action epique et de grosses explosions, c'est sûr ils visent les joueur de call of et warzone, mais en meme temps c'est normal, c'est vince zampella (le createur des call of et des modern warfare) qui est maintenant à la tête des jeux battlefield
idd
posted
the 10/28/2025 at 03:46 PM
Hâte de tester cette nouvelle map tout à l'heure
puis les nouveaux modes aussi.
jaysennnin
posted
the 10/28/2025 at 03:47 PM
potion2swag
mais le plus important est que si ils arrivent à gérer les cheaters ils auront clairement un coup à jouer
skuldleif
posted
the 10/28/2025 at 03:48 PM
pour moi ca sera fortnite saison simpson
rogeraf
posted
the 10/28/2025 at 04:09 PM
Tenez au courant si il y a une grosse liste d'attente ! Je sens que c'est les joueurs PC qui vont trinquer
rogeraf
posted
the 10/28/2025 at 04:12 PM
C'est indiqué taille approximative sur SX : 105.92 Go . C'est avec ou sans le jeu de base (j'ai BF6) ?
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
aidez nous à traduire
|
blog du site
|
conditions générales d'utilisation
|
faq
|
contacts
langues :
english
|
français
|
日本語
|
português
|
简体中文
|
italiano
|
español
|
deutsch
|
عربي
news
videos
reviews
previews
web news
blogs
Twitter Gamekyo (EN)
|
Twitter Gamekyo (FR)
|
Facebook Gamekyo
Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo