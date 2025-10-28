profile
jaysennnin
Le battle royale de Battlefield (REDSEC) annoncé et dispo en même temps... et oui c'est Gratuit
    posted the 10/28/2025 at 03:35 PM by jaysennnin
    comments (7)
    potion2swag posted the 10/28/2025 at 03:41 PM
    Faut faire attention quand meme, on est pas loin de COD dans le ton de cette BA.
    jaysennnin posted the 10/28/2025 at 03:44 PM
    potion2swag c'est clair, gros rap (même si j'aime 2pac et dre) de l'action epique et de grosses explosions, c'est sûr ils visent les joueur de call of et warzone, mais en meme temps c'est normal, c'est vince zampella (le createur des call of et des modern warfare) qui est maintenant à la tête des jeux battlefield
    idd posted the 10/28/2025 at 03:46 PM
    Hâte de tester cette nouvelle map tout à l'heure puis les nouveaux modes aussi.
    jaysennnin posted the 10/28/2025 at 03:47 PM
    potion2swag mais le plus important est que si ils arrivent à gérer les cheaters ils auront clairement un coup à jouer
    skuldleif posted the 10/28/2025 at 03:48 PM
    pour moi ca sera fortnite saison simpson
    rogeraf posted the 10/28/2025 at 04:09 PM
    Tenez au courant si il y a une grosse liste d'attente ! Je sens que c'est les joueurs PC qui vont trinquer
    rogeraf posted the 10/28/2025 at 04:12 PM
    C'est indiqué taille approximative sur SX : 105.92 Go . C'est avec ou sans le jeu de base (j'ai BF6) ?
