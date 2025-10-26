Koei Tecmo double une nouvelle fois ses prévisions de bénéfices grâce à des investissements boursiers remarquablement fructueuxKoei Tecmo Holdings a annoncé une révision significative de ses prévisions de bénéfices pour le premier semestre de l'exercice fiscal (avril à septembre 2025). La société s'attend désormais à ce que ses marges bénéficiaires dépassent largement les estimations initiales, avec un bénéfice ordinaire et un bénéfice net doublés par rapport à ses prévisions précédentes., notamment grâce à l'augmentation des ventes de jeux commercialisés au cours des exercices précédents et à la baisse des coûts d'externalisation et de publicité ().Cependant, les revenus hors exploitation (revenus non liés aux jeux) contribuent également pour une large part à cette révision à la hausse.Au cours de l'exercice précédent, la société a enregistré environ 116 millions de dollars de bénéfices provenant d'investissements stratégiques, ce qui a considérablement amélioré ses résultats financiers.En ce qui concerne ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice (avril 2025 à mars 2026), Koei Tecmo n'a encore annoncé aucun changement, invoquant la sortie prévue de plusieurs nouveaux titres (tels que Hyrule Warriors, Nioh 3 et Pokémon Pokopia), ainsi que l'incertitude qui règne sur l'économie mondiale et les marchés financiers comme variables.Conclusion Koei Tecmo va passer une bonne année et bon nowel mais franchement s'imaginer qu'en fait Koei Tecmo est également devenu une société d'investissement boursierSi certains s'imagine déjà que ces bénéfices en bourse vont pouvoir aider koei Tecmo a financé partie JV, ils se mettent les doigts dans l'oeil...le pire pourrait même se passer:Demain les proprios décident de tout larguer la branche JV afin de se concentrer sur la finance plus lucrative et moins compliqué. La part du risque concernant les AAA a augmenté mais le pire c'est (et contrairement au cinéma) un AAA demande maintenant facilement plus de 4 à 5 ans de dev (voir plus) pourquoi dès lors s'emmerder.Il va falloir regarder tout cela à l'avenir. On a pu constater aussi que Koei Tecmo a multiplié les partenariats et sous-traitance comme par exemple sur Ninja Gaiden fruit de la collab entre KT, MS et PG. Mais surtout avec Nintendo... Franchement l'évolution de KT laisse planer un doute sur l'avenir et une vente de ce géant Japonais du JV ne serait plus du tout surprenant.