skuldleif
skuldleif
skuldleif
> blog
Les Dev Kit Xbox restent gratuit pour les indé du id@xbox
Pas mal je savais pas
https://x.com/DeekeTweak/status/1980988832293196075?t=QXaqLRgfK9mS37q-c_pjRA&s=19
posted the 10/22/2025 at 06:03 PM by skuldleif
skuldleif
comments (
1
)
zekk
posted
the 10/22/2025 at 06:29 PM
après de toute façon si tu sais pas payer 500 balles en plus, ton studio est dans la merde
