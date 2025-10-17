profile
Blue Protocol Star Resonance déçoit malgré sa belle façade
Présenté comme le successeur spirituel de Blue Protocol (Bandai Namco), Star Resonance reprend son univers anime et son système d’action dynamique… mais sans en conserver la magie. Là où l’original misait sur une aventure coopérative immersive et un vrai sentiment de progression, cette version “mobile-friendly” donne surtout l’impression d’un MMO automatisé, creux et pensé pour la monétisation.

La vidéaste Isedith passe le jeu au crible et démontre, avec humour et lucidité, pourquoi ce Blue Protocol alternatif n’a ni l’âme ni la profondeur de son aîné.

Isedith - www.youtube.com/watch?v=l2ew-gUdrMc
    tags : mmorpg blue protocol star resonance
    posted the 10/17/2025 at 04:16 PM by nagori
    comments (3)
    darkxehanort94 posted the 10/17/2025 at 04:19 PM
    Mais c'est pas possible, j'ai déja mis la vidéo, je vais te ....
    nagori posted the 10/17/2025 at 04:23 PM
    darkxehanort94 Ah mince j'avais pas vu que tu l'avais posté x)
    malroth posted the 10/17/2025 at 04:34 PM
    Ya pas de trad fr, donc j'ai meme pas eu l'envie de tester. Qu'ils aillent se faire
