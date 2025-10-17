nouvelle catégorie

Présenté comme le successeur spirituel de Blue Protocol (Bandai Namco), Star Resonance reprend son univers anime et son système d’action dynamique… mais sans en conserver la magie. Là où l’original misait sur une aventure coopérative immersive et un vrai sentiment de progression, cette version “mobile-friendly” donne surtout l’impression d’un MMO automatisé, creux et pensé pour la monétisation.La vidéastepasse le jeu au crible et démontre, avec humour et lucidité, pourquoi ce Blue Protocol alternatif n’a ni l’âme ni la profondeur de son aîné.