link49
name :
Legendes Pokemon : ZA
platform :
Switch 2
editor :
Nintendo
developer :
Game Freak
genre :
RPG
other versions :
Switch
Switch 2
-
nagori
> blog
all
nouvelle catégorie
Legendes Pokemon : ZA sort aujourd'hui
nouvelle catégorie
En version Leak bien sûr
ps. Je ne partagerai pas le lien du jeu
tags :
leak
pokemon z-a
1
Like
Who likes this ?
link49
posted the 10/12/2025 at 06:09 PM by
nagori
nagori
comments (
7
)
7
)
link49
posted
the 10/12/2025 at 06:19 PM
Plus qu'une semaine à patienter.
nagori
posted
the 10/12/2025 at 06:22 PM
link49
la semaine va être compliqué pour esquiver tout les spoils avec les nouvelles mega ou autres
ratchet
posted
the 10/12/2025 at 06:43 PM
J-3 j’ai hâte d’obtenir les shiny qu’il me manque!
Mais quel déception de ce que j’ai lu… il y a vraiment rien dans le jeu c’est affolant.
jacquescechirac
posted
the 10/12/2025 at 07:25 PM
comment on peut être "hype" par ce machin sans âme bordel
cyr
posted
the 10/12/2025 at 07:27 PM
ratchet
heu.......la tu viens de me lancer un froid glacial..
kambei312
posted
the 10/12/2025 at 07:34 PM
ratchet
ouai, Arceus était limité aussi en terme de durée de vie. Rien à voir avec un épisode canonique.
Trop hâte quand même.
thelastone
posted
the 10/12/2025 at 07:43 PM
La culture du néant, le jeu
