all
Legendes Pokemon : ZA sort aujourd'hui
nouvelle catégorie
En version Leak bien sûr

ps. Je ne partagerai pas le lien du jeu

    tags : leak pokemon z-a
    1
    Like
    Who likes this ?
    link49
    posted the 10/12/2025 at 06:09 PM by nagori
    comments (7)
    link49 posted the 10/12/2025 at 06:19 PM
    Plus qu'une semaine à patienter.
    nagori posted the 10/12/2025 at 06:22 PM
    link49 la semaine va être compliqué pour esquiver tout les spoils avec les nouvelles mega ou autres
    ratchet posted the 10/12/2025 at 06:43 PM
    J-3 j’ai hâte d’obtenir les shiny qu’il me manque!

    Mais quel déception de ce que j’ai lu… il y a vraiment rien dans le jeu c’est affolant.
    jacquescechirac posted the 10/12/2025 at 07:25 PM
    comment on peut être "hype" par ce machin sans âme bordel
    cyr posted the 10/12/2025 at 07:27 PM
    ratchet heu.......la tu viens de me lancer un froid glacial..
    kambei312 posted the 10/12/2025 at 07:34 PM
    ratchet ouai, Arceus était limité aussi en terme de durée de vie. Rien à voir avec un épisode canonique.

    Trop hâte quand même.
    thelastone posted the 10/12/2025 at 07:43 PM
    La culture du néant, le jeu
