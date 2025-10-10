profile
Battlefield 6
name : Battlefield 6
platform : PC
editor : Electronic Arts
developer : DICE
genre : FPS
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
grazou
grazou
articles : 29
visites since opening : 37830
grazou > blog
Un clip de rap pour BF6
Pour le lancement de BF6, EA lance une collab avec Naza, Keblack, Gradur et Dadi. Sur ce, bon jeu à tous vivement 17h !!
INFINITY AREA - https://infinity-area.com/article/battlefield-6-s-associe-a-naza-keblack-gradur-et-dadi-pour-le-son-evenementiel-bang-bang-bang
    tags : bf6
    posted the 10/10/2025 at 02:40 PM by grazou
    comments (5)
    mrvince posted the 10/10/2025 at 03:01 PM
    Et ca critique call of après... Gênant.
    mercure7 posted the 10/10/2025 at 03:01 PM
    Les possesseurs de Cronus Zen vont se régaler
    serve posted the 10/10/2025 at 03:15 PM
    C'est un peu le public visé par les jeux du genre...
    romgamer6859 posted the 10/10/2025 at 03:30 PM
    file d'attente de 500 000 personnes, au moins y a du monde
    hibito posted the 10/10/2025 at 03:51 PM
    Putain mais non ! je croyais qu'ils avaient compris ! L'enfer !
