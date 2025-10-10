accueil
Un clip de rap pour BF6
Pour le lancement de BF6, EA lance une collab avec Naza, Keblack, Gradur et Dadi. Sur ce, bon jeu à tous vivement 17h !!
INFINITY AREA
-
https://infinity-area.com/article/battlefield-6-s-associe-a-naza-keblack-gradur-et-dadi-pour-le-son-evenementiel-bang-bang-bang
tags :
bf6
posted the 10/10/2025 at 02:40 PM by
grazou
comments (
5
)
mrvince
posted
the 10/10/2025 at 03:01 PM
Et ca critique call of après... Gênant.
mercure7
posted
the 10/10/2025 at 03:01 PM
Les possesseurs de Cronus Zen vont se régaler
serve
posted
the 10/10/2025 at 03:15 PM
C'est un peu le public visé par les jeux du genre...
romgamer6859
posted
the 10/10/2025 at 03:30 PM
file d'attente de 500 000 personnes, au moins y a du monde
hibito
posted
the 10/10/2025 at 03:51 PM
Putain mais non ! je croyais qu'ils avaient compris ! L'enfer !
