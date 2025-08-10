accueil
N'empêche que...
Malgré la polémique, XBOX va sortir au moins 4 jeu en un mois
Keeper le 17 octobre
Ninja Gaiden 4 le 21 octobre
Outer Worlds 2 le 29 Octobre
Call of Duty Black OPS 7 le 14 novembre
pharrell
posted
the 10/08/2025 at 01:35 PM
Déjà 8 jeux "Black Ops"... C'est fou... Y a un lien entre les épisodes ou pas du tout ? J'ai joué que au premier.
jaysennnin
posted
the 10/08/2025 at 01:40 PM
pharrell
j'avoue je puis plus modern warfare que black ops
romgamer6859
posted
the 10/08/2025 at 01:51 PM
Intrigué par keeper et normalement outer worlds 2.
Je crois malheureusement que je suis arrivé à ma limite concernant COD mais si vous êtes abonnés testez le bien sûr...
jenicris
posted
the 10/08/2025 at 01:54 PM
romgamer6859
la beta ouverte est dispo jusqu'au 9 pour COD, pas besoin d'être abo
rogeraf
posted
the 10/08/2025 at 01:55 PM
4 jeux multiplateformes ... Les joueurs XBOX n'attendaient pas ça.
romgamer6859
posted
the 10/08/2025 at 01:56 PM
jenicris
oui je sais je l'ai testée, je parle du jeu complet (pour ceux ayant le GP)
jenicris
posted
the 10/08/2025 at 01:57 PM
romgamer6859
t'as aimé le multi ? vite décroché perso
romgamer6859
posted
the 10/08/2025 at 02:00 PM
jenicris
Pareil et depuis BO2 pour moi. J'ai accepté l'idée que ce n'était plus pour moi.
jenicris
posted
the 10/08/2025 at 02:01 PM
romgamer6859
marcelpatulacci
posted
the 10/08/2025 at 02:05 PM
pharrell
le 1 et 2 sont des suites, aprés c'est le futur et donc n'importe quoi.
marchand2sable
posted
the 10/08/2025 at 02:19 PM
Vivement NG4
