N'empêche que...
Malgré la polémique, XBOX va sortir au moins 4 jeu en un mois


Keeper le 17 octobre




Ninja Gaiden 4 le 21 octobre



Outer Worlds 2 le 29 Octobre



Call of Duty Black OPS 7 le 14 novembre
    posted the 10/08/2025 at 01:22 PM by jaysennnin
    comments (11)
    pharrell posted the 10/08/2025 at 01:35 PM
    Déjà 8 jeux "Black Ops"... C'est fou... Y a un lien entre les épisodes ou pas du tout ? J'ai joué que au premier.
    jaysennnin posted the 10/08/2025 at 01:40 PM
    pharrell j'avoue je puis plus modern warfare que black ops
    romgamer6859 posted the 10/08/2025 at 01:51 PM
    Intrigué par keeper et normalement outer worlds 2.

    Je crois malheureusement que je suis arrivé à ma limite concernant COD mais si vous êtes abonnés testez le bien sûr...
    jenicris posted the 10/08/2025 at 01:54 PM
    romgamer6859 la beta ouverte est dispo jusqu'au 9 pour COD, pas besoin d'être abo
    rogeraf posted the 10/08/2025 at 01:55 PM
    4 jeux multiplateformes ... Les joueurs XBOX n'attendaient pas ça.
    romgamer6859 posted the 10/08/2025 at 01:56 PM
    jenicris
    oui je sais je l'ai testée, je parle du jeu complet (pour ceux ayant le GP)
    jenicris posted the 10/08/2025 at 01:57 PM
    romgamer6859 t'as aimé le multi ? vite décroché perso
    romgamer6859 posted the 10/08/2025 at 02:00 PM
    jenicris
    Pareil et depuis BO2 pour moi. J'ai accepté l'idée que ce n'était plus pour moi.
    jenicris posted the 10/08/2025 at 02:01 PM
    romgamer6859
    marcelpatulacci posted the 10/08/2025 at 02:05 PM
    pharrell le 1 et 2 sont des suites, aprés c'est le futur et donc n'importe quoi.
    marchand2sable posted the 10/08/2025 at 02:19 PM
    Vivement NG4
