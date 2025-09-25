Le portage PSVR 1 était un foutage de gueule intersidéral, une honte absolue qui n'avait reçu aucun correctif depuis sa sortie en 2022. IO Interactive ne pouvait pas rester sur cette échec, le jeu vient de recevoir une mise à jour incluant les améliorations de la version PSVR 2. Mieux vaut tard que jamais.