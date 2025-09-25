profile
HITMAN World of Assassination PSVR2 arrive sur PCVR
Le portage PSVR 1 était un foutage de gueule intersidéral, une honte absolue qui n'avait reçu aucun correctif depuis sa sortie en 2022. IO Interactive ne pouvait pas rester sur cette échec, le jeu vient de recevoir une mise à jour incluant les améliorations de la version PSVR 2. Mieux vaut tard que jamais.

    posted the 09/25/2025 at 02:14 PM by dabaz
    comments (3)
    rogeraf posted the 09/25/2025 at 02:42 PM
    J'ai hate de voir qui va répondre dans les possesseurs de PSVR2 Dabaz
    Pour ca que je poste, moi j'ai un Quest 3 s - un Pico 4 PC VR
    détenteur du PSVR 1 a l'ancienne et du premier Oculus Rift mon premier casque qui malgré ces 10 ans s'en sort encore bien en rendu (franchement)

    La je regarde le test de "Of Lies and Rain" sur :
    https://www.gamergen.com/tests/test-of-lies-and-rain-une-meilleures-experiences-vr-annee-meta-quest-3-341110-2 />
    Ca peut t'interesser
    gauffreman posted the 09/25/2025 at 03:47 PM
    rogeraf Baaa pourquoi? le jeu est sorti depuis un bon bout de temps sur PSVR2 déjà, là c'est l'update pour la version PC. (qui a pris son temps d'ailleurs...)

    Sinon excellent jeu VR, mon seul regret c'est le manque d'une fonctionnalité d'escalade manuel, la on passe en vue 3e personne, ça ne gâche rien mais ça aurait pu être parfait.
    rogeraf posted the 09/25/2025 at 04:09 PM
    gauffreman je crois que je l'ai en PC VR, je l essayerais avec le PICO 4.
    J'ai pris les détecteurs de jambes pour pouvoir faire du kung fu avec !!
