Le portage PSVR 1 était un foutage de gueule intersidéral, une honte absolue qui n'avait reçu aucun correctif depuis sa sortie en 2022. IO Interactive ne pouvait pas rester sur cette échec, le jeu vient de recevoir une mise à jour incluant les améliorations de la version PSVR 2. Mieux vaut tard que jamais.
Pour ca que je poste, moi j'ai un Quest 3 s - un Pico 4 PC VR
détenteur du PSVR 1 a l'ancienne et du premier Oculus Rift mon premier casque qui malgré ces 10 ans s'en sort encore bien en rendu (franchement)
La je regarde le test de "Of Lies and Rain" sur :
https://www.gamergen.com/tests/test-of-lies-and-rain-une-meilleures-experiences-vr-annee-meta-quest-3-341110-2
Ca peut t'interesser
Sinon excellent jeu VR, mon seul regret c'est le manque d'une fonctionnalité d'escalade manuel, la on passe en vue 3e personne, ça ne gâche rien mais ça aurait pu être parfait.
J'ai pris les détecteurs de jambes pour pouvoir faire du kung fu avec !!