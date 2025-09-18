Un top avec une belle entrée:
1 Ne Zha 2 $1,902,337,333
2 Lilo & Stitch $1,036,660,632
3 A Minecraft Movie $957,849,195
4 Jurassic World: Rebirth $865,526,263
5 How to Train Your Dragon $634,817,638
6 F1: The Movie $623,438,361
7 Superman $615,135,107
8 Mission: Impossible - The Final Reckoning $598,056,261
9 The Fantastic Four: First Steps $519,090,725
10 Captain America: Brave New World $415,101,577
11 Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Infinity Castle $388,455,520
12 Thunderbolts* $382,436,917
Thunderdolts et Captain America à l'arrêt depuis un moment tout comme d'autres films Ne Zha 2, Minecraft...les chiffres ne bougeront plus.
Superman récolte ses derniers chiffres (chaque jour arrive des chiffres par pays) mais la diffusion a marqué pratiquement la fin de l'exploitation salle. Aucune chance de rattraper F1 par exemple qui pourtant n'est pas si loin.
Les 4 Fantastiques sera bientôt disponible en streaming (environ après le 20/25 septembre ) et donc vont eux aussi voir leurs chiffres s'arrêter.
On remarque d'ailleurs que F1 et Jurassic arrivent encore à faire mieux en terme de chiffres par semaines alors que les films de super héros sont bien plus récents.
F1 devrait également gagner prochainement une place pour passer devant Dragon.
Enfin la très belle entrée de Demon Slayer qui fait un bon score (pour le genre anime manga) au USA... et cartonne vraiment à l'étranger (le Japon a pesé fortement).
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Infinity Castle
USA - $81 millions
Reste du Monde - $307,4 millions
Je vais voir Demon Slayer demain, trop hâte bordel, mon premier Anime non ghibli / non Makoto Shinkai que je vais voir au cinéma ! (oui bon y avait le premier film pokémon fin '90 ahah)
Bravo à Sony en tous cas pour avoir foutu KPOP Demon Hunters sur Netflix, le programme le plus vu de Netflix actuellement (séries et films inclus), ils auraient pu rapporter tellement de pognon au studio mais non, il n'ont reçu que 20 millions de dollars et laisser les droits de produits dérives à Netflix, les blaireaux.