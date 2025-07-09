Comme Sur console traditionnelles, que sur le MetaQuest3, la fin d'année s'annonce surchargée en terme de sortie potentiellement intéressante.C'est parti pour un petit recap' de ce qui attend les fans de VR.Déjà sorti sur PC et PSVr2 en début d'année ,et prétendant au titre de Goty VR au vu de ses très nombreuses qualités.Arken Age est un jeu d'aventure solo en réalité virtuelle se déroulant dans le Bio-Gouffre, un monde fantastique terraformé créé par le Grand Arboriste. Participez à des combats entièrement physiques avec des épées et des armes imprégnées d'Arkenite et explorez librement des environnements denses, assiégés par la corruption neuronale d'Hypérion.⚔️ Combat basé sur la physique???? 32 mods d'armes???? Campagne de plus de 10 heures⛏️ Pics d'escalade intégrés???? Nage à la manette/à la mainLe titre est Prevu pour cet automne.On connaît tous le Mercenaire à la grande bouche dernièrement popularisé avec sa série de film.Le studio First party Meta "Twisted Pixel" va nous proposer une aventure épique en exclusivité sur le Quest3.Pas de Ryan Reynold à la barre,mais Neil Patrick Harris dans le rôle de Wade Wilson.Sortie prévue ce 18 Novembre au prix de 50€.Gros morceaux de cette annee par le Studio Ndreams eleveation, à qui l'on doit le très bon "Synapse" sur PSVR2.Le titre nous embarquer dans une aventure riche en action.Sortir Prévue cet automne au prix de 39,99€.L'appel des ombres.Thief VR: Legacy of Shadow donne vie à la légendaire franchise d'infiltration comme jamais auparavant, réimaginée pour Meta Quest.???? Volez avec précision : volez les gardes, ouvrez des compartiments secrets et contournez les serrures grâce aux interactions tactiles en VR.???? Maîtrisez les ombres : restez dans l'obscurité, échappez aux patrouilles et déjouez les ennemis grâce aux mécanismes d'infiltration en temps réel.???? Précision et habileté : maîtrisez des outils comme l'arc, le blackjack et les flèches d'eau grâce à un retour haptique réaliste.???? Dévoilez une conspiration dans une ville où les ombres parlent plus fort que les mots.Proposé par Vertigo Games, les créateurs primés de Metro Awakening et d'Arizona Sunshine, en étroite collaboration avec Eidos-Montréal, Thief VR: Legacy of Shadow est actuellement développé par Maze Theory et marque le retour tant attendu de la légendaire franchise Thief.Sortie prévue Fin 2025.Des créateurs de Breachers et Hyper Dash, Forefront est un jeu qui offre une expérience de guerre totale comme jamais auparavant en VR. ???????? Participez à des batailles massives à 32 joueurs dans de vastes environnements semi-destructibles, où les véhicules terrestres, maritimes et aériens sont tout aussi cruciaux que votre puissance de feu.???? Commandez des véhicules terrestres, maritimes et aériens – Pilotez des hélicoptères, conduisez des chars et attaquez des objectifs à bord de Humvees et de bateaux.???? Choisissez votre classe – Incarnez un Assaut, un Ingénieur, un Médecin ou un Sniper, chacun doté d'armes et de gadgets spécialisés.???? Ressentez l'impact – Des fusillades réalistes, des mouvements tactiques et des combats à grande échelle donnent vie au champ de bataille.???? Façonnez le combat – Détruisez les murs, détruisez les structures et utilisez la destruction pour créer de nouveaux passages ou priver l'ennemi de couverture.Nous sommes en 2035. Une puissante société énergétique, O.R.E., a créé une armée privée pour défendre son monopole sur l'Orpiment Rouge, un minerai rare destiné à alimenter le monde, tandis que les gouvernements locaux et les résistants se battent pour en reprendre le contrôle. Vous êtes la pointe de lance de la guerre pour le contrôler ; quel camp choisirez-vous ?Sortie prévue Fin 2025.Vous avez survécu au crash… mais le vrai combat commence maintenant.Tracked: Shoot To Survive est un jeu de tir d'action-survie réaliste en réalité virtuelle qui se déroule au cœur de la nature canadienne. Après que des trafiquants de drogue ont brutalement écrasé votre avion, la survie est votre seule option, et la vie de votre sœur est en jeu.Fabriquez des outils, chassez des animaux sauvages, escaladez et explorez des terrains hostiles, affrontez des contrebandiers impitoyables dans une expérience VR époustouflante et totalement immersive. Chaque arme, chaque outil et chaque pas semblent réels.Saurez-vous découvrir qui vous traque en chemin ?Sortie Prévue Fin 2025.Tracez votre chemin. Réécrivez le destin. Devenez un dieu.Street Gods est un rogue-lite d'action en réalité virtuelle physique qui se déroule dans un New York fracturé, où les neuf royaumes nordiques sont entrés en collision avec le monde moderne. Des pouvoirs anciens envahissent les rues.La réalité s'effondre. Et le légendaire marteau Mjolnir vous a choisi.Sortie Prévue Fin 2025.Star Trek: Infection VR, le prochain jeu de survie narratif se déroulant dans l'univers Star Trek. Plongez dans l'univers troublant de Star Trek: Infection VR et découvrez un aperçu de ce qui vous attend.Sortie prévue Fin 2025Après Myst et Firmament,c'est au tour de Syberia d'avoir le droit à sa version VR.Syberia VR vous fait revivre l’aventure culte en réalité virtuelle sur Meta Quest. Découvrez ce chef-d’œuvre narratif réinventé dans un monde 3D immersif.Kate Walker embarque pour une aventure poignante en Europe de l’Est dans Syberia VR, adaptation VR du jeu culte. Puzzles, narration immersive et exploration steampunk au programme.Sortie prévue Fin 2025.MEMOREUM est un jeu de science-fiction et d'horreur en réalité virtuelle. L'infection Ichor a pris le contrôle du dernier vaisseau de l'humanité. Vous incarnez le Dr Otto Hudson et luttez pour percer le mystère de l'épidémie tandis que votre esprit fragmenté s'éloigne de la réalité.Sortie prévue ce 9 octobre au prix de 29,99€PS : je mettrais à jour le post un peu plus tard il reste quelques jeux à fort potentiel à partager.