TGS 25-28 Septembre à tokyo
LINE UP de 3 mammouths du JV japonais en attendant Marvelous, Konami, Sega, Atlus, Level 5, Falcom et Square Enix...

mais tout d'abord la rumeur de la présentation en avant-première de FH6 de Microsoft, le jeu se déroulant cette fois au Japon l'occasion semble bien belle d'y faire la présentation

BANDAI NAMCO
-Code Vein II (PS5, Xbox Series, PC)
-Digimon Story: Time Stranger (PS5, Xbox Series, PC)
-Little Nightmares III (PS5, Xbox Series, Switch 2, PS4, Xbox One, Switch, PC)
-Once Upon a Katamari (PS5, Xbox Series, Switch, PC)
-Everybody’s Golf: Hot Shots (PS5, Switch, PC)
-Tamagotchi Plaza – Nintendo Switch 2 Edition (Switch 2)

CAPCOM
-Monster Hunter Outlanders (iOS, Android)
-Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection (PS5, Xbox Series, Switch 2, PC)
-Monster Hunter Wilds (PS5, Xbox Series, PC)
-Onimusha: Way of the Sword (PS5, Xbox Series, PC)
-Pragmata (PS5, Xbox Series, PC)
-Resident Evil Requiem (PS5, Xbox Series, PC)
-Resident Evil: Survival Unit (iOS, Android)
-Street Fighter 6 (PS5, Xbox Series, Switch 2, PS4, PC)

KOEI TECMO
-Hyrule Warriors: Age of Imprisonment (Switch 2)
-NINJA GAIDEN 4 (PS5, Xbox Series, PC)
-Nioh 3 (PS5, PC)
    posted the 08/25/2025 at 07:24 PM by newtechnix
    comments (5)
    micheljackson posted the 08/25/2025 at 07:26 PM
    J'ose espérer y voir DQ12 ou pas ?
    weslloyd1 posted the 08/25/2025 at 07:28 PM
    je serais dans l'avion ????????
    newtechnix posted the 08/25/2025 at 07:31 PM
    Déroutant de voir l'année de la sortie de Switch 2 de ne pas voir un soutien important cela recoupe l'info qu'en fait Nintendo a fait des choix concernant les tiers.

    Quelque part Hormis Marvelous on peut pas dire que les tiers Japonais étaient vraiment prêt pour la Switch 2.
    coconutsu posted the 08/25/2025 at 08:45 PM
    Alors perso j'attend surtout la présentation de Let It Die Inferno (LID2) et j'espère que ça sera pour ce TGS.
    playshtayshen posted the 08/25/2025 at 09:24 PM
    Et nintendo ?
