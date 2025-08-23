profile
Fallout 3
name : Fallout 3
platform : PC
editor : Bethesda Softworks
developer : Bethesda Softworks
genre : RPG
european release date : 10/31/2008
us release date : 10/28/2008
other versions : Xbox 360 - PlayStation 3
official website : http://fallout.bethsoft.com/index.html
darkxehanort94
darkxehanort94
Rétrospective Fallout P1 : Fallout 1 (Jaden Kor)
    posted the 08/23/2025 at 02:41 PM by darkxehanort94
    comments (3)
    adamjensen posted the 08/23/2025 at 03:21 PM
    Ca, c'est un putain de jeu, et un vrai RPG.
    Je me materais la vidéo plus tard.
    darkxehanort94 posted the 08/23/2025 at 05:22 PM
    adamjensen Comment ca un vraie RPG ?
    adamjensen posted the 08/23/2025 at 05:40 PM
    darkxehanort94
    Avec des vrais choix, certaines conséquences, des vrais dialogues et en grand nombres à choisir, un scénario bien écrit et mature, plusieurs manières de terminer une mission, la possibilité de jouer un gentil ou un fumier, la possibilité de finir les missions par la diplomatie ou l'attaque, etc...
    Un Vrai RPG quoi.

    D'ailleurs, si l'intelligence du personnage est basse, il parle comme un débile profond, et les personnages lui répondent d'une autre manière aussi, et des fois, c'est même assez marrant.
