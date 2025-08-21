profile
jaysennnin > blog
[AppleTV+] ça sent les pépins...
    posted the 08/21/2025 at 05:41 PM by jaysennnin
    comments (12)
    gankutsuou posted the 08/21/2025 at 05:43 PM
    Ça allait arriver malheureusement. Après je ne suis vraiment pas déçu de la quali de beaucoup de leurs séries.
    walterwhite posted the 08/21/2025 at 05:46 PM
    Plateforme avec le contenu le plus qualitatif
    jaysennnin posted the 08/21/2025 at 05:53 PM
    walterwhite gankutsuou oui on est bien d'accord, sur ça, le service doit tourner à perte vu la hausse sauvage du prix, même si la france n'est pas concernée pour le moment, je me demande comment réagira canal (j'ai l'offre avec toutes les plateformes incluses)
    walterwhite posted the 08/21/2025 at 06:08 PM
    jaysennnin J’ai la même offre, on s’est pris une cascade d’hausse en 1 an.
    jaysennnin posted the 08/21/2025 at 06:11 PM
    walterwhite j'ai fait sauter plein d'options de chaines secondaires incluses par défaut dans l'abonnement pour alléger la facture
    cyr posted the 08/21/2025 at 08:54 PM
    Quand on atteint le plafond de verre du nombre d'abonnés, il reste a augmenté le tarif. Pour proposer du contenu qui pourrait séduire de nouveau abonnés , tous en misant sur des désabonnement faible...

    Rien d'étonnant.
    tokito posted the 08/21/2025 at 09:00 PM
    Au moins comme Paramount, il y a de la très bonne qualité.

    Je suis bien content de leur filer un billet plutôt qu'à Netflix maintenant.
    shambala93 posted the 08/21/2025 at 09:35 PM
    cyr
    De la qualité ça se paie !
    ioop posted the 08/21/2025 at 09:41 PM
    c'est trop maintenant ... iptv à 20 balles l'année, pour ma part je garde netflix mais j'ai baissé à 1 écran 2e par mois, spotify duo moins de 2e, crunchyroll moins d'1euro, google one 100gb 2e, je m'en sort pour 7e par mois pour netflix spotify crunchyroll et 100gb google
    idd posted the 08/21/2025 at 10:00 PM
    vous imaginez le prix des abos dans juste 5 ans, si on en a plusieurs c'est juste immonde.
    bladagun posted the 08/22/2025 at 02:07 AM
    zephon posted the 08/22/2025 at 07:30 AM
    AH MINCE c'est la plateforme la plus qualitatif et au moins y a pas le uhd hdr pris en otage avec des forfait plus onéreux
