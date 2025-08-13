+ La rumeur prétend qu'au moins un nouveau jeu Halo arrivera sur les consoles PlayStation+ Peut inclure une version bêta multijoueur+ Lié à PlayFab, le service multijoueur multiplateforme de Microsoft+ Lien possible avec le projet Ekur dont on parle+ La liste de l'API Xbox montre la compatibilité PlayStation pour le jeu+ Un deuxième titre Halo compatible PlayStation apparaît également dans l'API+ Il pourrait s'agir de deux jeux distincts ou d'une version bêta + scénario de sortie complet+ Révélation potentielle lors du Halo World Championship en octobre 2025+ L'équipe de développement de 343 Industries s'est agrandie+ Prochaine entrée en développement depuis au moins avril 2022 dans Unreal Engine 5Source : API Grunt (via Rebs Gaming et Twisted Voxel)