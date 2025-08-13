profile
jaysennnin > blog
[Rumeur] Au moins un jeu Halo sur PS5 ?
Révélation de Halo sur PS5

+ La rumeur prétend qu'au moins un nouveau jeu Halo arrivera sur les consoles PlayStation
+ Peut inclure une version bêta multijoueur
+ Lié à PlayFab, le service multijoueur multiplateforme de Microsoft
+ Lien possible avec le projet Ekur dont on parle
+ La liste de l'API Xbox montre la compatibilité PlayStation pour le jeu
+ Un deuxième titre Halo compatible PlayStation apparaît également dans l'API
+ Il pourrait s'agir de deux jeux distincts ou d'une version bêta + scénario de sortie complet
+ Révélation potentielle lors du Halo World Championship en octobre 2025
+ L'équipe de développement de 343 Industries s'est agrandie
+ Prochaine entrée en développement depuis au moins avril 2022 dans Unreal Engine 5

Source : API Grunt (via Rebs Gaming et Twisted Voxel)


    posted the 08/13/2025 at 08:36 AM by jaysennnin
    comments (5)
    cyr posted the 08/13/2025 at 09:14 AM
    Encore une rumeur qui va se terminer comme la version ps5 de starfield....
    jaysennnin posted the 08/13/2025 at 09:22 AM
    cyr la version ps5 de starfield est pour 2026 il me semble, et puis ce serait bien d'avoir un peu de "chair fraiche" en multi
    gasmok2 posted the 08/13/2025 at 09:56 AM
    ça ne me surprendrai pas, et franchement ce serai cool pour les joueurs exclusivement PS e pouvoir connaître la saga (avec ses hauts et ses bas)
    jem25 posted the 08/13/2025 at 10:35 AM
    Avec Gears sur play je ne serais pas surpris de voir Halo…
    zampano posted the 08/13/2025 at 11:29 AM
    La Masterchief collection sinon rien
