Révélation de Halo sur PS5
+ La rumeur prétend qu'au moins un nouveau jeu Halo arrivera sur les consoles PlayStation
+ Peut inclure une version bêta multijoueur
+ Lié à PlayFab, le service multijoueur multiplateforme de Microsoft
+ Lien possible avec le projet Ekur dont on parle
+ La liste de l'API Xbox montre la compatibilité PlayStation pour le jeu
+ Un deuxième titre Halo compatible PlayStation apparaît également dans l'API
+ Il pourrait s'agir de deux jeux distincts ou d'une version bêta + scénario de sortie complet
+ Révélation potentielle lors du Halo World Championship en octobre 2025
+ L'équipe de développement de 343 Industries s'est agrandie
+ Prochaine entrée en développement depuis au moins avril 2022 dans Unreal Engine 5
Source : API Grunt (via Rebs Gaming et Twisted Voxel)