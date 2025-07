...dans moins de 5 mois.



Hiroyuki Kobayashi, actuel PDG de GPTRACK50 et ancien de Capcom responsable de la production de succès tels que Devil May Cry et Dragon's Dogma, a annoncé un mystérieux nouveau "3D action RPG" au cours des deux dernières années - et finalement, il semble qu'il soit prêt à l'annoncer cette année.



Dans une interview conjointe avec Famitsu, Kobayashi révèle ceci:



"Bien que je ne puisse pas encore révéler de détails, tout se déroule comme prévu. Dans notre carte de vœux pour le Nouvel An 2025, j'ai dit que je voulais l'annoncer avant la fin de l'année, et en tant qu'homme de parole, je veux tenir cette promesse. Nous sommes déjà entrés dans la seconde moitié de l'année, mais soyez assurés que notre studio se prépare déjà à faire l'annonce. Pour ce qui est de l'avancement du développement, nous sommes sur le point d'entrer dans la phase d'enregistrement des voix."



Kobayashi affirme que, tout en comportant quelques éléments de RPG, son prochain jeu sera fortement axé sur l'action. Cependant, il insiste pour appeler le jeu un "action RPG" plutôt qu'un simple jeu d'action, car il ne veut pas donner de faux espoirs aux fans qui s'attendent à ce que le jeu ressemble à Devil May Cry. "J'avais l'habitude de parler du projet comme d'un jeu d'action, mais beaucoup de gens s'attendaient à ce que ce soit quelque chose comme Devil May Cry parce que je suis impliqué dans ce projet. Ce n'est pas une bonne chose de donner aux gens une fausse idée de ce à quoi ils doivent s'attendre, alors j'ai fini par l'appeler un RPG d'action.



Kobayashi a d'ailleurs évoqué ce point dans d'autres interviews, suggérant que ce mystérieux nouveau jeu ne ressemblera en rien aux précédents titres sur lesquels il a travaillé.

Certains de ses pairs l'ont même qualifié de "pas à la Kobayashi" - et apparemment, pour de bonnes raisons.



Kobayashi explique qu'avec ce titre, il cherche à transmettre quelque chose de complètement nouveau, tout en restant dans le cadre d'un jeu d'action classique. Il a également insisté sur le fait que le jeu ne sera pas un "soulslike".



Nous sommes déjà à la fin du mois de juillet au moment où nous écrivons cet article, et comme il ne reste que 5 mois avant la fin de l'année, il semble que la révélation du premier jeu de GPTRACK50 ne va pas tarder.