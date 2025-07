Bonjour à toutes et tous! J'espère que tout le monde va bien.Comme d'habitude, je fais surtout un article pour poser une petite question.Connaissez vous un site, composé principalement de trailer, films, jeux vidéos, et à la limite musiques/clips musicaux, mais ou la qualité est vraiment optimal c'est à dire en 4K (et pourquoi pas différentes options comme du dolby vision, HDR10), ainsi que du son dolby atmos?Franchement Youtube, entre les faux trailers, les vidéos d'influenceurs qui ne m'intéresse mais alors pour le moins du monde, la qualité merdique, etc... C'est vraiment une galère pour trouver ce que je recherche.Y'a juste les documentaires qui peuvent être vraiment sympa sur youtube, sinon en vrai je me demande tout le temps quand je vais dessus comment un tel site peut être autant populaire (Bon après chacun ses gouts... lol).Parfois j'ai l'impression qu'on nous vend du matos qu'on ne peut finalement pas exploiter (en dehors bien entendu d'avoir les BD 4K).Merci et bonne journée/soirée à tous !