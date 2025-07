Baley la famille ! ????Aujourd’hui, on (re)découvre un moment culte de l’histoire du jeu vidéo : la conférence Nintendo à l’E3 2006, entre annonces légendaires et nostalgie pure.Zelda Twilight Princess, la mise en avant de la Wii, Miyamoto en mode chef d’orchestre dingo... Que du lourd !On démarre la machine à remontrer le temps pour une vidéo react 100% nostalgie !Vous un souvenir en particulier avec l'E3 ?Enjoie !BONUSVous voulez rejoindre la famille et faire partie de l'aventure ? Un seul lien à suivre !Retrouver moi sur Youtube : https://youtube.com/channel/UCtz48ubi_IGi6Hngmgpjjzg