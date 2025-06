Alors j'ai fini par prendre mon courage à 2 mains et à refaire silent hill 2 remake. Un vrai plaisir, et puis quand on se detache assez, on ne sursaute plus (ou pas trop du moins).

Il n'y a pas milles affrontements dans silent hill et tout le jeu se base quand même sur l'ambiance, la lumiere, la musique etc...



Tandis que si on est sur resident evil 4 remake, bah on est vraiment plus dans un concurrent de gears of war qu'un survival !

Je ne parlerais pas du 6 qui lui est un concurrent de vanquish.

Ca ne veut pas dire que ce sont des mauvais jeux, le 4 est vraiment cool et prenant, juste que pour moi ca ne rentre plus dans la categorie survival.

Alors le 7 par contre a bien une ambiance flippante. Si on s'isole avec un casque audio on peut facilement sursauter.

Par contre village... et puis ils ont quoi avec les mains d'Ethan bordel ??

Spoil







On lui bouffe des doigts, il s'arrache des accroches on se decoupant les mains au centre. Il met juste un peu d'alcool et hop il peut continuer à tenir une arme !!!

Il a une forme du virus et guérit super vite ? J'ai oeut etre loupé un truc je n'ai pas fini le 7.



Bref silent hill et resident evil ne sont clairement plus dans la meme catégorie de jeu.



Et pour gears of war, dans le 1, tout le passage dans le labo secret et tout aussi horrifique qu'un resident evil 4,5 et 6.