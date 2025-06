Bon voilà, j'ai voulu récupérer the witcher 3 sur ma NS2.

Impossible, elle me dit que l'autre console est hors ligne.

J'allume ma switch oled (qui étai pas éteinte mais en veille), et je constate que le jeux n'était pas téléchargé.

Depuis la switch oled, on peut transférer la carte virtuel sur une autre switch, ce que j'ai fait et la ça télécharge le jeux sur la NS2.



Donc apriori pour pouvoir récupérer un jeux depuis la console cible, il faut qu'il soit disponible sur la console hôte....



On fait comment pour transférer les save?