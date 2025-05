Finalement, j'ai été à la boutique informatique ADS Technologie et ils m'ont convaincu qu'un 27 pouces 16/9 ème est plus adapté pour ma configuration de stream, mon espace, mes jeux et ma configurationDu coup je n'ai pas du tout écouté les conseils du forum Gamekyo, pour me concentrer sur mes vrais besoins.C'est un AOC Q27G4XF avec une dalle Fast IPS 180 Hz et j'avoue qu'à 200 € c'est imbattable (en plus j'aime bien cette marque, le premier écran que j'ai acheté c'était un AOC tout blanc de 22 pouces).Bref, je passe de 1080p à 1440p, mais avec le DLSS, pour l'instant, ça se fait sans heurts, et j'ai une sensation que le G-Sync est un poil au-dessus sans Ghosting Après, peut être que le vendeur m'a juste vendu du rêve, mais l'écran sera parfait pour la Switch 2 et ma Series S l'a adopté (en plus j'arrive vraiment à jouer à Overwatch 2 en 180 fps par je ne sais quel miracle, malgré la config not gaming certified (RTX 4060 + R9 3900X).