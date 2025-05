-------------------------Au vu de la difficulté du jeu, et de la masse de choses qui changent par rapport à Elden Ring, je vous mets une petite compil' de vidéos que j'ai trouvé, personnellement TRES utiles pour commencer le jeu.Bon courage !------------------------->> Je recommande chaudement de regarder la vidéo du run solo, le mec ne prend aucune relic au hub, prend le perso tanky / low damage (parfait pour les débutants), ne fait que des camps "easy win", et il mange dans la tête la majorité des attaques du Night Lord . . . et ça passe quand même !Ca sera encore plus facile avec le futur patch "solo" qui est prévu par les devs, mais bon, on est quand même pas sur un truc impossible, je trouve.Bon week-end !